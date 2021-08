Manina, un cuento infantil contra el bullying

La escritora Itzel García Chiñas presenta su libro infantil Manina, la jirafa morada, el cual fue editado por Gato Blanco, un cuento en el que la autora se deshace de todos sus demonios de la infancia, cuando sufría bullying por su color de piel. Asimismo, honrando a su familia y sus raíces, decide incluir algunas palabras en zapoteco.

El cuento nos habla de Manina, una pequeña jirafa morada, rechazada por algunos de sus compañeros del colegio del Reino Animal, pero sus verdaderos amigos le hacen entender que su color diferente la hace muy bonita. Un día, su mamá la lleva a un lugar muy especial, donde puede entender que no es la única jirafa diferente y que, además, hay otros animales con características peculiares, como la señora Bed, una leona con manchitas, y gran amiga de su mamá.

"El cuento lo empecé a escribir hace mucho, cuando tenía 15 años, y surgió de una experiencia que viví de muy chiquita, porque sufría mucho de Bullying por mi color de piel. Recientemente empecé a vivir una experiencia similar a cuando era niña, y entonces creí que era el momento perfecto para compartir la historia", expresó Itzel García Chiñas.

Sin duda, "Manina, la jirafa morada" es un maravilloso cuento que trata sobre la aceptación, la inclusión y la importancia de tener amor propio y el amor de familia, que son fundamentales para enfrentar aquellos comentarios que pueden afectar la autoestima en la etapa más vulnerable de un ser humano, la infancia.

La intención de Itzel, al publicar este cuento, es que los niños aprendan a aceptarse como son y que nadie los pueda lastimar con las palabras, porque cuando uno es niño, las palabras pueden herir profundamente.

"Mi principal objetivo con este cuento, es que cualquier niño o persona que esté pasando por un mal momento, se identifique y se de cuenta que el amor y el alma son lo más importante, Manina es el claro ejemplo de que todo va a estar bien. Sabemos que los niños no miden sus palabras justo por ser niños, y no se dan cuenta pero pueden ser muy hirientes, y es muy importante que los papás se acerquen a sus hijos y hablen con ellos sobre estos temas; también que los niños tengan la confianza de hablar con sus papás si están pasando por algo así, a veces cuesta trabajo hacerlo, pero es necesario para juntos llegar a una solución".

Cabe destacar que el nombre de l Manina proviene de "Máninagaayanni" que en zapoteco significa "Jirafa", y justamente en la historia, podemos encontrar algunas palabras en esta lengua, como un homenaje a su tierra ancestral.

Mi familia habla zapoteco, lo entiende muy bien, y quería plasmar un poco mis raíces en ese libro, por lo que decidí compartir algunas palabras en esta lengua"

El cuento incluye maravillas ilustraciones realizadas por el artista Levi Vega, quien participa por primera vez en un proyecto editorial.

"Es un gran ilustrador que hizo un trabajo extraordinario, hicimos un click perfecto y pudo entender realmente la forma en que yo quería que se interpretara Manina, entonces desde el día uno, trabajamos muy bien, me enamoré de Manina en el primer boceto y creo que quedaron perfectas".

El libro ha tenido un recibimiento muy bueno por parte del público, sobre todo los niños que se han identificado con la historia.

"He sentido súper bonito, mucha gente me ha apoyado y he recibido comentarios muy bonitos, y es justo lo que quería, muchas personas me han agradecido porque sus hijos se han sentido identificados con Manina y están más contentos. Me han escrito personas que no conozco y es algo increíble aportar así un granito de arena".

La joven estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación, y la literatura siempre ha sido parte de su vida, pues desde muy pequeña le gusta leer y escribir, por eso emprendió este camino y se animó a publicar este libro.

"Siempre me ha gustado escribir, me encanta la literatura y los medios de comunicación también, pero escribir siempre ha sido mi pasión y básicamente es lo que hago ahora".

Itzel comentó que actualmente está trabajando en la segunda parte de este libro, donde abordará temas de inclusión y amor propio.

El libro "Manina, la jirafa morada" ya está disponible a través de la plataforma de Amazon y muy pronto en Librerías El Sótano. Además, a través su instagram, realizará diversas dinámicas con esta obra literaria.

Conéct@te:

Instagram: @maninalajirafamorada