La obra de teatro Madres con madre se estrenará en formato virtual

El próximo 5 de junio, se estrenará en formato virtual la obra de teatro Madres con madre, una versión mexicana del éxito off-Broadway Motherhood out loud, una grata obra que habla sobre la maternidad, es decir, acerca de los retos y dificultades, pero también a la vez de la hermosa responsabilidad de ser madre. La función virtual será a las 20:00 horas a través de la plataforma Ticketmaster Live y estará disponible en todo el mundo.

La obra contará con un elenco de primer nivel, con la participación de Luz María Zetina, Raquel Garza, Mariana Echeverría y Paco de Miguel, quien hará su debut teatral. Los talentosos actores trabajaron bajo la dirección de Abril Mayett para brindar una obra de gran calidad y llena de diversión para el público.

“Madres con madre” es una comedia que se adentra de una forma divertida, irreverente y conmovedora al complejo universo de la maternidad. La obra se compone de sus múltiples historias que recorren las diferentes etapas que las madres experimentan a lo largo de sus vidas desde perspectivas poco exploradas. Desde un parto, el primer día de clases de los hijos, las incómodas charlas sobre sexualidad, hasta los atrevidos consejos de una bisabuela son parte de esta puesta en escena que te hará reír, llorar y – por qué no – tener esa plática pendiente con tu madre.

“Era necesario crear un lenguaje combinado entre el teatro y lo audiovisual. La maternidad es un tema universal, y buscamos un título cercano a nuestra cultura y una oportunidad para devolverle a la maternidad mexicana el lugar que merece. A pesar de ser una obra estadounidense, los temas que toca son cercanos a cualquier mamá de cualquier país y cultura; realmente se abordan temas universales con los que nos podemos identificar fácilmente. Los actores son muy sensibles con capacidad para transformarse; el hecho de que manejen perfectamente la comedia y el drama en distintos tonos fue algo increíble”, expresó Abril Mayett.

Cabe destacar que los actores se enfrentaron a grandes retos durante la grabación de esta obra, pues para todos fue la primera vez que incursionaron en el teatro vía streaming.

“Fue un reto enorme, todo fue nuevo para mí, sin duda, me sacó de mi zona de confort, ensayar desde lo virtual cuando lo más importante es el contacto físico y visual, es algo retador, pero sacamos un proyecto que gozamos mucho hacer. A mí por ejemplo, me toca interpretar personajes desde una niña de 12 años hasta una viejita de 90 y tantos. Estoy muy satisfecha y honrada por ser parte de este proyecto”, expresó Luz María Zetina

Para la gran actriz Raquel Garza, este proyecto resultó un gran desafío en su carrera, pues aunque tiene una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión, no había tenido la oportunidad de incursionar en el teatro virtual, lo que representó un terreno totalmente desconocido para ella.

“Es la primera vez que hago una obra vía streaming, no tenía idea de cómo la iba a realizar, tenía mucho miedo, pero me fui involucrando en la obra y es una experiencia totalmente diferente. Mi mayor reto fue que me sentí muy insegura, soy muy obsesiva compulsiva porque no sabía a qué me enfrentaba y sobre todo el hecho de no tener el control de las cosas fue difícil, sentía que no llegaba a la emoción ideal, pero gracias a la directora y a mi compañeros, todo fue increíble, ojalá el público se enganche con nosotros es una obra que conmueve y nos hace reflexionar”, comentó Raquel Garza.

Paco de Miguel es uno de los comediantes e imitadores más destacados de la actualidad, gracias a su excelente trabajo en redes sociales, ahora por primera vez llega al teatro, para seguir deleitando al público con su talento.