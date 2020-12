Luis Vegas se adentra en un Mar de papel

Con la sala principal del Centro Cultural Teopanzolco como escenario, el pasado fin de semana, se estrenó la obra “Mar de papel” del Colectivo Teatral Cactus, la cual el público disfrutó al máximo y reconoció a través de los aplausos el talento de su protagonista, el actor Luis Vegas, quien inicia su camino en el teatro morelense.

Esta obra, dirigida por Sixto Castro, mezcla el teatro, la danza y el clown en una inspiradora historia, creada por el dramaturgo morelense Luis Aldama. La obra nos presenta un universo tormentoso que vive un personaje que trabaja en una oficina, él está harto de su vida cotidiana, pues tiene sus propios sueños e ideales y busca la manera de consolidarlos. A pesar de presentar una situación difícil entre una atmosfera turbia, el espectáculo también busca brindar un mensaje de esperanza al público.

“Mar de papel” es un proyecto creado en Morelos, durante estos meses de pandemia, y cuenta el talento de reconocidos creadores como Aziz Gual, pionero del circo en y clown en México; el talento de la coreógrafa morelense Anaid Castelán y la música de Arturo Heredia, quien compuso piezas especiales para el montaje.

“Trabajar con tanta gente talentosa y del nivel que tiene cada uno, es como un sueño que justo tiene que ver con la sinopsis de la obra y resulta bastante inspirador en un momento tan difícil como es la pandemia, que parecía que no ofrecía ganas de seguir y persistir ante las adversidades; y de repente se construyó algo tan increíble, bajo el colectivo teatral Cactus y me sentí muy acompañado, finalmente me resulta muy satisfactorio saber que pude reunir a tanta gente tan talentosa y ver que ya estamos a nada de presentarlo ante el público”, expresó Luis Vegas.

El actor está muy emocionado con este estreno, que sin duda, significa un importante paso en su carrera actoral, y el hecho de ver materializado este proyecto ha sido muy satisfactorio, sobre todo por el apoyo y cobijo que recibió por parte del público.

Luis trabajó con empeño en ese proyecto para demostrar su talento.

“Debido a mi condición como extranjero, hay ciertas cosas que imposibilitan la aspiración que puede tener un ciudadano desarraigo de su país natal, no sé si es una cosa de juventud o de una cosa característica de luchar y perseguir los sueños, desde que estoy en México he ido en busca de esas cosas que anhelo. Y a eso sumarle el tener que contribuir con creadores regionales y partir de teatralidades no tan cercanas a las que conocía; y tratar de entender esa cosa identitaria de una dramaturgia morelense y también el tema de la pandemia que ha sido bastante difícil para pelear y luchar por conseguir lo que uno quiere”.

Sin duda, todo esto motivó a Luis a trabajar arduamente en este proyecto, para demostrar su gran talento y por supuesto conquistar al público morelense, y por supuesto formar parte del gremio teatral en el estado.

“Este proyecto significó bastante para mí y es como pensar que ese tipo de figuras pudieron haber creído en mi proyecto, y eso me nutre y me hace pensar que puedo pertenecer al gremio teatral de Morelos, pues una de mis metas es tener una proyección artística en el estado y a nivel nacional. Estoy feliz de que hubo una respuesta positiva por parte del espectador, fue muy sorprendente y superó mis expectativas a pesar del aforo que sólo se abrió al 50 por ciento. Tuve la fortuna de tener un gran público que escuchó, fue receptivo, amable, se dejó conducir y en algún momento tomó la partición activa; todo esto me motivó muchísimo y sobre todo por haber tenido la plataforma del Centro Cultural Teopanzolco es un sueño logrado, realmente fue un día muy bello”.

Luis Vegas inició su formación actoral en Venezuela desde los 11 años, estudiando teatro y siendo parte de distintos grupos, presentándose en varias sedes de la escena teatral de Caracas. Actualmente, cuenta con alrededor de 30 montajes de teatro profesional, entre Venezuela y México.