Logran asociaciones civiles registro como partidos políticos

La semana pasada 8 A.C. lograron su objetivo de conseguir su documento oficial que las convierte en partido político.

Estos nuevos partidos que nacieron con alma de Asociaciones Civiles y cargadas en hombros por líderes sociales, presidentes de OSC's y población de grupos vulnerables en diversas comunidades, quienes aportaron su tiempo y dedicación para lograr esas firmas y documentos para llegar al objetivo mencionado, esos verdaderos activistas y líderes sociales ya comienzan a decepcionarse de estos partidos nuevos ya que en muchos de los casos ya no se han parado para cumplir sus promesas de ayuda, para ver las necesidades actuales y gestionar programas o crear proyectos para dar esa ayuda, esa fue la propuesta base de todas estas agrupaciones: ayuda en gestión y vinculación, ayuda de asistencia social, etc., ahora ponen de pretexto el tema de la pandemia, sin embargo pueden innovar programas y proyectos para dar esa ayuda y gestión, así como innovaron y fueron creativos para reunir esas firmas, para convocar y realizar sus reuniones, etc., es una lástima que esa alma de OSC's que se pusieron a un inicio la aventaron a la basura por lo se observa, tanto pregonaron a grito abierto "no somos y no seremos igual a los partidos viejos", así lo decían y creo que es pan con lo mismo, ya que desde ese punto no se observa diferencia, ¿sólo se pararán en las comunidades cuando sea tiempo de elecciones?,¿únicamente pondrán su esfuerzo de trabajo y darán programas, proyectos e iniciativas cuando requieran firmas y votos?, ¿pisarán tierra rural cuando promuevan sus candidatos?;la Red de OSC's Morelos y Red Ciudadana Para La Transformación está en espera de escuchar sus propuestas hacia la sociedad, para ese cambio que decían, ¿o solo ocuparon de bandera y grito de guerra ser una OSC?. Una A.C. que sigue en espera de ese preciado trofeo que los ará partido es MAS, quienes están promoviendo cargos dentro de su estructura como vender ropa de Paca en el tianguis de la esquina, así casi ofertan los cargos a aquellas personas que puedan aportar algún beneficio a su A.C., cuidado, no vaya hacer que den esos cargos a 2 o 4 personas al mismo tiempo sólo para sumar beneficios y despiertes te digan gracias por participar; ¿que no decían que ya contaban con todo para ser partido?, están en el pasillo de la muerte en este momento; quizás una buena opción sean los candidatos independientes, verdaderos ciudadanos que no sean títeres de los dueños de un partido y de las huestes dirigentes y líderes de los mismos; muchos partidos y pocas ofertas bien refiere nuestro Director de este diario que realizó un artículo de este tema la semana pasada. Y las cámaras de representantes de comercios no se quedan atrás, no se ve su trabajo por ningún lado para ayudar al comercio, están en el abandono muchos comercios para hacer una reapertura, por esta misma falta de interés de hacer su función estas cámaras los propietarios de comercios comienzan a apoyarse entre ellos y a buscar soluciones a los problemas que se les presenten, contadas son las cámaras que están haciendo trabajo para sus agremiados, otras sólo extienden la mano para recibir sus cuotas económicas de anualidad, etc., de sus afiliados sin hacer o dar nada a cambio; en este punto Red de OSC's Morelos y Red Ciudadana Para La Transformación cuentan con Asociaciones y agrupaciones que dan ayuda a comercios, así mismo la Organización Editorial Mexicana a través del Sol de Cuernavaca y el Sol de Cuautla cuentan con proyectos para ayudar directamente al comercio, esto se realiza con alianzas de diversas empresas, uno de los proyectos que tiene presente la Red Ciudadana Para La Transformación que da beneficio a trabajadores y sus hijos es preparatoria abierta y bachillerato con carrera todo en sistema online, con documentación en regla a precios preferenciales para los dueños de empresas y sindicatos para que estos estudios sean parte de los beneficios del trabajador, así mismo este programa está realizado para que OSC's y líderes lo puedan llevar a sus comunidades y las declaraciones de impuestos por sistema online, es otro apoyo que damos. Informes al tel. 7774231431

Es tiempo de trabajar unidos como sociedad y comenzar a realizar un cambio.