Llegó Matute a su público por concierto virtual

Matute llegó a los hogares de su público a través de un concierto virtual que ofrecieron el pasado fin de semana desde el emblemático Auditorio Nacional, brindando un viaje musical por los mejores éxitos de la década de los ochenta.

Con una audiencia de más de 17 mil espectadores, Matute se consolidó como una de las agrupaciones favoritas, armando una gran fiesta virtual que duró alrededor de horas de buena música y gratas sorpresa.

Con la energía que los caracteriza, los integrantes de la banda arribaron al escenario para iniciar la gran noche, y aunque el público sólo estaba presente atrás de la pantalla, Matute tuvo como principal objetivo divertirlos y animarlos con esta fiesta musical donde reinó la música de los ochenta.

Algunos de los grandes clásicos que Matute interpreto esa noche fueron “Tú y yo somos uno mismo”, “Ni tú ni nadie” “Lamento boliviano”, “El noa noa”, “Culpable o no”, “Ya olvidé”, “Love is in the air” y “Soldado del amor”.

A la mitad de la noche, Matute sorprendió a sus espectadores vistiendo overoles de colores y con la presencia de Tino, ex integrante de Parchís, para interpretar un popurrí de la emblemática agrupación española de los ochenta. Ese grato momento lleno de nostalgia fue uno de los favoritos del público, que se manifestó a través de las redes sociales.

Posteriormente, los seis integrantes de Matute se sentaron alrededor de un piano, para darle nuevamente un toque especial y acústico al concierto, momento en el que Jorge D’alessio aprovechó para dar un poderoso mensaje de esperanza al público, recalcando que pronto volveremos a encontrarnos, que la situación ha sido muy difícil pero como mexicanos tenemos la fortaleza para salir adelante.

Canciones como “Maldita primavera”, “Cruz de navajas”, “Santa Lucía”, “Chica cocodrilo”, “Tu cárcel”, “La muralla verde”, “Persiana americana” y “Cuando calienta el sol”, también se escucharon durante la noche para deleitar al público.

Finalmente, después de casi tres horas de fiesta musical, Matute culminó su presentación con la canción “Vive” de José María Napoleón, como un himno de alegría y optimismo a la situación que estamos pasando.

Es así como Matute rompió la internet con este concierto, que alegró a miles de personas a lo largo de la República Mexicana e incluso en el extranjero.