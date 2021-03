Llegó la Primavera Feminista

En el marco del Día Internacional de la Mujer, inició el primer festival Primavera Feminista, con una serie de actividades virtuales a través de sus redes sociales, contando con invitadas de primer nivel, que han trabajado arduamente en la lucha feminista a lo largo de los años.

Una de las actividades, fue la presentación del libro La Rebelión de las Mansas de la periodista, activista y catedrática mexicana Anilú Elías, quien estuvo acompañada por Alma Karla Sandoval, escritora y co fundadora de la Primavera Feminista; la maestra Lourdes Enríquez y Reicelda Oxilia, escritora y colaboradora de este medio.

Para iniciar, Alma Karla presentó a Anilú Elías, una de las cofundadoras del Movimiento Nacional de Mujeres desde 1972.

"Estamos muy contentas, la piel se eriza al tener con nosotros a Anilú Elías, primera mujer que habló de violencia intrafamiliar y de violación, en medios de comunicación, ahí donde era tabú y sigue siéndolo muchas veces, fue ella la que pronunció las palabras como tienen que ser dichas. Además presentó un proyecto de ley en contra del acoso sexual en 1978 y es un referente fundamental del feminismo en Latinoamérica", expresó Alma Karla Sandoval.

Ante la presentación, Anilú Elías comentó, "es un honor, y una de las cosas que a mí me parece maravillosa, es arriesgarse, salirse de los límites, romper incluso, yo estoy a favor, sé que ha sido muy crítica por muchos esa supuesta violencia, si la violencia la hemos sufrido las mujeres ancestralmente, casualmente podemos sufrir hasta los límites según la sociedad, pero no la podemos manifestar, entonces ya era hora de que sacaramos nuestra rabia".

El libro La Rebelión de las Mansas a través de seis capítulos, va más allá de denunciar la violencia de género, intenta entenderla y penetrar en sus ancestrales motivos para ubicarla como única que hasta ahora ha sido global, sistemática y permanente. Por su capacidad reproductora, la mujer ha estado colonizada como todos los productores de materia prima, su actual intento de expropiación del territorio de su cuerpo está causando serias fisuras en los pilares de la cultura del planeta. Iconoclasta y contestataria, "La Rebelión de las Mansas" desenmascara por igual a la ciencia y al folclor, juzga con igual rigor religiones y tradiciones, y aventura varias hipótesis de dureza implacable, cuestiona, sacude, rompe e irrumpe.

"El libro, va a caballo entre el ensayo, la nota periodística, la conversación, el artículo de fondo de repente hay un tono de columna y sobre todo una claridad potente para hablar sin tapujos y con verdadera. sobre estos temas que atañen a las mujeres y su salud reproductiva", dijo Alma Karla Sandoval.

Posteriormente, Anilú Elías contó cómo fue que surgió este libro, el cual está cumpliendo 10 años de haberse presentado por primera vez.

"Lo empecé a escribir cuando tenía como 40 años, muerta de vergüenza porque ya me sentía muy vieja para escribir, pero escribía todos los días por la furia que me invadía ante tantas noticias y tantas cosas, lo iba soltando en hojas de iba guardando en un cajón. Vino el terremoto y creí que había perdido el manuscrito en la mudanza, pero unos 15 años después haciendo limpieza apareció la libreta y lo sentí como una señal para escribirlo, y comenzó la danza para encontrar editorial, algo que no es fácil, hasta que encontré a Octavio Colmenares, que fue el único que se interesó por el libro y tuvo una presentación muy linda donde vinieron amigos de México y de otros países", comentó Anilú Elías.

Por su parte, Lourdes Enríquez, contó que en 2019 tuvo la oportunidad de presentar este libro en el Museo de la Mujer. Y durante esta charla virtual, habló sobre los seis capítulos que aborda el libro.

"Haz conjugado noticias que tenías a la mano del mundo entero, pero también tienes esa pluma de prosa política y transgresora pero a la vez clara y certera, porque se puede leer tu libro no de forma lineal, es decir, lo puedes abrir cada día y te va dejando una reflexión, enseñanza o crítica a la realidad de poder", mencionó Lourdes Enríquez.

Durante su intervención, Reicelda Oxilia agradeció a las fundadoras del Festival, a Lourdes Enríquez y Anilú Elías por la invitación a ser parte de este gran proyecto.

"Es un libro feminista y necesario porque me doy cuenta que todavía muchas personas aún no saben qué es el feminismo ni hacia dónde apuntan las feministas. Y este libro recoge la visión que se tiene del mundo femenino occidental, con una visión muy mexicana sin censura que nos ayuda a descifrar el mundo que nos rodea aterrizando muchas de nuestras inquietudes y ampliando nuestros conocimientos para poder enfrentarnos y enfrentar las consecuencias de la actual rebeldía de las mujeres en México, pero también en el mundo entero. Estamos presenciando hoy más que nunca, un momento crucial en la historia humana y nuestras acciones y pensamientos serán el parteaguas para generaciones futuras, si es que logramos renacer", expresó Reicelda Oxilia.