Llega Feelings a tus oídos

La cantante y compositora peruana Nicole Zignago estrenó el sencillo “Feelings”, una canción de su autoría que habla sobre una decepción amorosa, pero haciendo referencia a las enseñanzas que dejan estas situaciones para salir adelante con fortaleza para continuar en el camino. Asimismo, Nicole presentó el video oficial de este tema que grabó de forma muy casera junto a su mejor amiga, la también cantante Eva Luna.

“Esta canción la escribí a principios de año, literal entre la sala de mi casa y mi cuarto, habla de un desamor y despecho, pero también con un poco de empoderamiento porque en una parte digo ‘No te metas con mis feelings’. La historia es un poco chistosa porque surge de una ocasión en la que me rompieron el corazón, pero como un desamor laboral. Me propusieron un trabajo que moría de ganas por tener, estuvimos meses en conversaciones y formalizando las cosas y al final me dijeron que no se iba a poder dar y así me rompieron el corazón”, comentó Nicole Zignago.

La canción ha gustado muchísimo a su público, pues desde su lanzamiento la comparten en sus redes sociales, haciendo el baile que Nicole muestra en el video y siguiendo el reto ‘No te metas con mis feelings’, creado por la cantante para interactuar con sus fans.

“Saber que a la gente le gusta mi música o que me escriban y me digan es justo lo que necesitaba escuchar, me provoca un sentimiento muy bonito, finalmente la música está para conectar con el público y ellos son el mayor regalo”.

Nicole menciona que no tenía intención de grabar un vídeo para este tema, sin embargo, durante un viaje a Miami por cuestiones de trabajo, visitó a su amiga Eva Luna, y ella la convenció de realizar un videoclip sencillo pero que transmita la idea y el mensaje de la canción.

La cantante expresó que este tiempo de confinamiento, le ha ensañado grandes cosas y además ha aprovechado el tiempo para escribir nuevas canciones que lanzará en lo que resta del año para su proyecto propio y para otros cantantes.

