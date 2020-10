Llega A ocho Columnas al mundo virtual

Después de presentar exitosas temporadas en teatro presencial durante 2018 y 2019, la puesta en escena "A ocho columnas" de Salvador Novo, adaptada por Fernando Bonilla y producida por Próspero Teatro, llegará al mundo virtual para brindar dos funciones vía streaming los próximos 24 y 25 de octubre, como una opción de entretenimiento para el público.

Este montaje, situado en los años cuarenta cuenta la historia de un joven reportero que obtiene un trabajo en El Mundo, considerado el mejor periódico de México. El novato pronto aprende que en el mundo de la prensa, los valores morales no existen, las personas son simples peldaños que hay que pisar para ascender socialmente, que desde la impunidad de los escritorios hay que hacer y deshacer reputaciones y prestigios, falsear, calumniar y mentir con la tranquilidad que da el saberse inmune a las venganzas de los afectados.

El joven periodista tendrá que elegir entre una carrera próspera y su integridad ética, entre el amor y el poder, entre la riqueza y el honor; pero ésta deberá ser una decisión rápida, porque tras él hay otros dispuestos a aceptar la oferta.

Resulta llamativo que pese ser una obra que se escribió en los años cincuenta, aborda problemas muy actuales. En la época del autor, Salvador Novo, no existían noticieros, ni internet, pero es algo que no ha cambiado mucho. Hoy en día, no hay un respeto a la prensa, hay muchos asesinatos a periodistas, la figura del poder, la política, lo manipulables que somos y podemos caer en las noticias falsas. La adaptación de Fernando Bonilla contempla todos estos temas, pero desde la óptica de la farsa y el humor.

"Seguimos buscando ventanas de exposición, en elenco y equipo creativo la sentimos muy latente y pertinente con lo que está pasando, la obra habla de periodismo mexicano y de la corrupción dentro de este, y en estos tiempos es importante hablarlo, ya que la obra nos invita a cuestionar toda la información que recibimos, ese ha sido nuestro motor fundamental para llevar esta obra al streaming, porque nos parece que tiene mucho que decirle al México de hoy, que afronta esta situación inédita de crisis de información”, expresó Fernando Bonilla.

Cabe destacar que para estas funciones especiales se contará la participación del elenco original integrado por Luis Miguel Lombana, Sophie Alexander-Katz, Pedro de Tavira Egurrola, José Carriedo, Alondra Hidalgo, Arnoldo Picazzo.

"La desinformación y la corrupción son temas que el elenco ha considerado importantes, no sólo por la carga política que trata, sino también porque el periodismo es uno de los oficios más dignos, el periodista es prácticamente un artífice de la información, un artista”, destacó Sophie Alexander-Katz.

Para esta función, la obra se ha adaptado a cuatro cámaras en formato HD, al estilo de las películas del cine de oro, con el objetivo de brindar al público una gran experiencia, tal y como se vive dentro del teatro.

La obra podrá disfrutarse de manera virtual los días 24 y 25 de octubre a las 20:00 y 19:00 horas respectivamente, a través de la plataforma de Ticketmaster Live, los accesos ya están disponibles en www.ticketmaster.com.mx y hay distintos boletos para el público que desee aportar un poco más de dinero, obteniendo diversos beneficios.

Hasta el 23 de octubre el acceso general estará en $200. El precio solidario en $350 y el Meet and Greet en $500 (incluye convivencia vía Zoom con elenco y creativos). Los días 24 y 25 el acceso general tendrá costo de $250. El precio solidario $350 y el Meet and greet en $500.

Conéct@te:

Instagram: @prosperomx

Twitter: @ProsperoMx

Facebook: Próspero Teatro