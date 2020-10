Llaman al teatro a los adultos mayores

El teatro y la vejez, es un programa para adultos mayores que genera una mejor calidad de vida para el desarrollo mental, físico y social, recuperando la libertad y las ganas de vivir.

Con esta premisa, la Compañía de Teatro del Adulto Mayor 50 y 20 presentó la convocatoria “Se busca gente con historia”, con el objetivo de integrar a sus filas a más adultos mayores de Morelos, para montar obras teatrales de diversos géneros.

“Los únicos requisitos son tener ganas de trabajar, ser mayor de 70 años y por supuesto disfrutar el teatro. Las clases de realizarán los lunes de 16:30 a 18:30 horas en el Foro Cultural San Diego, ubicado en Av. San Diego No. 501 en la colonia Vista Hermosa. Por supuesto tomaremos todas las medidas sanitarias”, expresó Carlos Arce, director de la Compañía de Teatro del Adulto Mayor 50 y 20.

Cabe destacar que la compañía se creó en el 2013, con la necesidad de brindar una fuente de bienestar a través de un oficio o algún proyecto creativo, a la comunidad de adultos mayores que se encontraban con pocas oportunidades de insertarse en la sociedad.

“Me ofrecí como voluntario para la creación de una compañía de teatro para convocarlos y readaptarlos a este sistema creativo escénico. Fue un arranque de trabajo difícil, en el que se trató de recuperar el bienestar físico y emocional de los integrantes, hasta que apareciera la necesidad de mostrar un trabajo escénico que poco a poco los fuera haciendo más fuertes en mentalidad, equilibrio y presencia, sobre todo para enfrentar temas que permean en la sociedad”.

Después de año y medio de arduo trabajo en el desarrollo personal, la inteligencia emocional y la aptitud para enfrentar un público, realizan su primer montaje basado en un texto anónimo llamado “Se vende una mula” de corte cómico en un solo acto, teniendo como resultado una aceptación de familiares y público en general que quedó fascinado con la presentación; y debido a la gran demandad, realizaron más funciones de las que se tenían previstas.

“Continuamos con un periodo de análisis, ejercicios teatrales, juegos y procesos de lectura en busca de generar una nueva propuesta escénica. Y finalmente, decidimos hacer el montaje de ‘Un viejo con alas’ de Melvin Méndez, con un carácter social más actual. Iniciamos el proceso creativo de la construcción de personajes, espacio y atmosferas mediante escenografía e iluminación”.

Desafortunadamente, una de las actrices principales falleció y el proyecto se detuvo un par de meses, pues la consternación y la ausencia de la compañera afectaron duramente la continuidad de la tarea creativa.

“Logramos insertar una dinámica de optimismo y alegría para retomar la confianza de remplazar el personaje, se les permitió construir y colocar una lápida simbólica en el escenario como parte de la escenografía con el nombre de la compañera desaparecida, en apoyo y refuerzo emocional de la propuesta a los integrantes del grupo de teatro”.

Esta obra tuvo gran impacto en el público, fue muy emocionante la forma como los personajes desgranaban la historia con una veracidad única, dejando en estado de shock a los espectadores y con muchas preguntas abiertas de lo que habían presenciado.

“En esta propuesta tuvimos la colaboración de la cantante Rosario Mena y la psicóloga geriátrica Rocío Magallón Marine, que en forma desinteresada aportaron su reconocimiento y apoyo para la concreción de este demandante trabajo escénico. La obra se representó en varias ocasiones con el apoyo de Especialistas en Iluminación Artística (ESILA), quienes brindaban el espacio para esta labor social y que aún sigue apoyando con estas clases en forma totalmente altruista a esta compañía”.

Al culminar este montaje, la compañía tuvo un descanso, para después representar una obra más ligera y de corte absurdo, llamada “Buscándome…..Buscándote”, que aún continua en su cartelera.

“Aún hay muchos sueños por concretar, lo que no sabemos es si se lograra debido a circunstancias no planeadas como la salud, la memoria y el equilibrio emocional. Pero me atrevo a decir que los adultos mayores aún tienen muchas historias que contar y aprovechar su vivencia de vida, hace enriquecer el quehacer teatral, en este tiempo, han llenado de felicidad muchos horas en mi desarrollo como director de escena”.