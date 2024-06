Lizette Arditti celebra 50 años de trayectoria artística

Visita la exposición "Senderos traslúcidos, ayer y hoy" de la artista Lizette Arditti en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo (MMAC) Juan Soriano, muestra en la que presenta gran parte de su obra y con la que celebra 50 años de trayectoria como creadora artística.

Lizette Arditti es una reconocida pintora que desde hace 38 años radica en el Pueblo Mágico de Tepoztlán, cuyo entorno ha sido de gran inspiración en su obra, pues busca retratar la naturaleza y ese ambiente montañoso que caracteriza a este lugar.

Lizette Arditti presenta su exposición "Senderos traslúcidos, ayer y hoy". / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

“Esta exposición es una serie de despertares que nos diferencian de la naturaleza, y nos abren distintos panoramas en los que se nos revela el aquí y el ahora”, expresó Lizette Arditti.

La muestra está integrada por más de 170 piezas de mediano y pequeño formato, realizadas en diversas técnicas como acuarela, acrílico y óleo, que principalmente revelan una celebración de la luz y el color, y de los andares y devenires de la conciencia.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Antonio Outón, que escribe el texto de sala que acompaña a la exposición, menciona que esta muestra es un homenaje y un respetuoso y emotivo reconocimiento a una carrera artística ejemplar. Además, de que es algo más allá, porque no opera con la retórica de la retrospectiva sino de la prospectiva.

Exposición "Senderos traslúcidos, ayer y hoy". / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca Exposición "Senderos traslúcidos, ayer y hoy". / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca Exposición "Senderos traslúcidos, ayer y hoy". / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca Exposición "Senderos traslúcidos, ayer y hoy". / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca Exposición "Senderos traslúcidos, ayer y hoy". / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca Exposición "Senderos traslúcidos, ayer y hoy". / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca Exposición "Senderos traslúcidos, ayer y hoy". / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

“No veremos aquí obras agrupadas por temas o fechas en línea recta mirando hacia atrás. En su lugar, desde una curaduría deconstructiva, se presentan lecturas y asociaciones nuevas, diversas relaciones y resonancias entre las obras, hilando pequeñas historias, como páginas de un libro. Se trata aquí de abrir posibilidades estéticas para emancipar y demostrar un quehacer artístico vivo, vigente y actual. Es algo así como descubrir, volver a ver, y mostrar apariciones”, escribe Antonio Outón.

Conoce más sobre Lizette Arditti

La formación profesional de Lizette es en psicología, y a la fecha continúa ejerciendo su profesión de terapeuta, al mismo tiempo que la pintura, ya que considera que tiene que ver con expresarse desde el espacio inconsciente.

Soy psicoanalista, y si el psicoanálisis es la disciplina que trata de entender o hacer consciente lo inconsciente, pues la pintura también, porque ésta también revela algo de ti a través del lenguaje plásticoLizette Arditti

Menciona que su acercamiento al arte inició cuando viajó a Nueva York para estudiar una maestría en psicología e ingresó a una escuela de arte, a partir de ese momento la pintura la cautivó y decidió incursionar en el arte.

Durante estos 50 años de carrera artística, mi tema recurrente es la naturaleza, esto es lo que me rodea en Tepoztlán, pero mi obra no es la copia o la ilustración exacta, más bien es una transformación de lo que veo y lo que me rodea

Lizette Arditti

En el marco de la exposición, el próximo 29 de junio a las 17:00 horas se presentará el concierto y performance “Tañer el arcoíris” con la participación de los artistas Eduardo Dyer (música), Estusha Grinberg (voz), Abril Gómez (danza) y Elena de Hoyos (lectura de poemas).

La exposición “Senderos traslúcidos, ayer y hoy” que se ubica en la Galería El Cubo del MMAC permanecerá hasta el 04 de agosto, visítala de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas, entrada libre.