Urge combatir inseguridad en México antes de llegar a una anarquía: Julián Lebaron

Es urgente que en México se ponga un alto a la violencia y a la impunidad ya que en caso contrario va directo a la anarquía, sentenció Julián Lebaron y las Madres Buscadoras de Sonora aseguran que hay gobiernos que les ponen obstáculos para su labor, tal es el caso de la administración de Jalisco .

“Tenemos que decidir porque así como se hartó el pueblo francés y terminó quitándole le cabeza a la gente que tenía Poder en su país, están a orillando a nuestro país y si nosotros no nos organizamos para detener el crimen y la violencia vamos a terminar la anarquía, necesitamos un gobierno fuerte pero ese gobierno tiene que servir a la comunidad, tenemos un Poder Judicial que para fines prácticos es totalmente inútil, la impunidad para el asesinado en nuestro país es caso del 100 por ciento y con esos resultados va a ser más difícil superar la situación”, aseguró.

Al participar en las actividades de la Feria Internacional del Libro (FIL), en la mesa de discusión llamada “Abrazos, balazos, etc; El país de las víctimas”, indicó que los ciudadanos son los que tienen los derechos y uno de ellos es el derecho a la vida, además en el juramento a la bandera se promete ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia, pero realmente los mexicanos no hemos asumido esa responsabilidad”.

Por eso pretender “buscar soluciones políticas a este problema es abdicar a nuestra responsabilidad, es vivir siempre en el temor y el miedo de tener miedo es la apatía, la apatía nos entumece a la realidad, pretendemos que estamos en el mundo de la fantasía y luego se llevan a nuestros hijos y todos los demás siguen en ese mismo rollo.

Explicó que él siente una gran responsabilidad en seguir en esta lucha que no inició por gusto sino por necesidad ya que su familia derramó sangre por ayudar a su prójimo y porque ama a México, tas lo cual no pudo contener las emociones y cómo se dice comúnmente, se le quebró la voz y a punto de llorar porque “siempre soy bien chillón”.

Mientras que la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, narró el miedo con el cual vive y su temor de no regresar de una búsqueda, ya que ha recibido amenazas y agresiones que la ponen en riesgo, todo ante la apatía y la serie de obstáculos que les ponen las administraciones estatales, un EU lo claro de esta situación es Jalisco en donde les prometen todo el apoyo y en la realidad las dejan solas.

“Tenemos unos Gobiernos apáticos e insensibles que en lugar de apoyarnos nos inhiben las búsquedas, nos ponen piedras, nos tratan que somos unas locas y que todos los desaparecidos es por su voluntad, dice el gobernador de Jalisco que los desaparecidos se fueron por voluntad propia, que las madres no los a deben buscar y dejar que ellos vuelvan”.

Julián Lebaron en la FIL. Foto: Víctor Ramírez | El Occidental

Agregó que en todo el país el gobierno estatal que considera las ha tratado con la mayor indiferencia es el de Jalisco, “es el peor gobierno que le ha tocado conocer, cuando lo conocí puso el mundo a mis pies en la búsqueda de desaparecidos pero dándome la espalda empieza a pelear con nosotras, a inhibir las búsquedas a quitarnos el apoyo de la Comisión de Búsqueda de la Fiscalía” y no hace nada por protegerlas, lo cual lamentan.

Tras denunciar esa falta de apoyo de las autoridades para su labor, dijo que todas las familias afectadas al igual que ella tienen una vida que se les destrozó con la desaparición de sus familiares y en su caso ella “tenía una vida cómoda, logró todo lo que deseaba por sus hijos, pero ante estos hechos tuvo que salir a las calles a buscar a sus desaparecidos, acción que no todas siguen por miedo.

Desde su punto de vista no son 106 mil desaparecidos en el país, sino que supera más de 300 mil casos ya que muchas madres, padres y familias no denuncian por miedo ya que en las agencias de ministerios públicos las intimidan al decirles que no las hagan porque las cosas se pueden poner peor y tienen más hijos o familia.

Explicaron que la existencia de los colectivos que están inmersos en estas acciones de búsqueda es una respuesta a la apatía de las autoridades y a la impunidad para buscar y sancionar a los responsables de los hechos violentos, muchos de ellos con exceso de saña como el homicidio de los integrantes de la familia Lebaron a quienes les dieron tres mil 500 balazos con los que acabaron con la vida de mujeres, niñas, niños y bebés.

Las emociones y los sentimientos de impotencia afloraron entre los asistentes a escuchar la narración de la saña y violencia con la que se comenten los homicidios, en donde las balas destrozan cuerpos sin importar esas cosas sexo, escenas en donde se ve cómo los adultos buscaban proteger a sus hijos pero no lograron su cometido.

