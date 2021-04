Riley Sager presenta su nueva novela Cierra todas las puertas

En el Bartholomew pasan cosas. Nadie sabe bien a ciencia cierta lo que ocurre ahí, pero parece haber una energía misteriosa. Jules lo descubre, cuando por necesidad termina viviendo en este lujoso y exclusivo edificio del que nadie habla más allá de sus paredes.

Ese lugar es el escenario donde ocurre Cierra todas las puertas, la novela de suspenso escrita por Riley Sager y que ahora llega a México con editorial Planeta. El autor estadounidense se niega a decir el nombre real del edificio donde se inspiró para crear esta historia, pues “no quiero darle una reputación de esa manera a un edificio”, confiesa en entrevista para El Sol de México.

Sus pistas dicen que el edificio original se ubica en el este de Manhattan y que ahí vivió Elton John. “Sus vistas dan hacía Central Park y en sus ventanas albergan unas monstruosas gárgolas".

Este es parte del misterio que Riley mantiene en su historia, la cual, es protagonizada por una introvertida mujer que al paso de las páginas va enfrentando los miedos y abandonos que la han acompañado en su vida.

“Yo quería sorprender al lector, tanto como ella lo hace en el libro. Es alguien que llega a lugares donde no sabía que podía ir y que de pronto encuentra una fortaleza que no sabía tener. Y al final es toda una guerrera. Disfruté mucho escribir su jornada”.

Cierra todas las puertas es la tercera novela que el periodista, editor y diseñador gráfico Todd Ritter escribe bajo el pseudónimo Riley Sager. En ésta, el suspenso surge a partir de los detalles, que son los que atrapan al lector mientras Jules descubre al mismo tiempo los secretos dentro del Bartholomew.

“Yo sabía que quería hacer del edificio un personaje propio, sino es que uno de los principales. Por eso es que hay tantas descripciones sobre él, quería que fuera glamouroso y a la vez ligeramente espeluznante. Así que parte de la idea fue ofrecer detalles, pero no demasiados porque también el lector debe usar su imaginación”.

El texto recuerda el suspenso de otras historias como El bebé de Rosemary, que fue inspiración del autor para crear este universo. “Amé el libro y la película, esta idea de una joven inocente entrando a este edificio con departamentos secretos y experimentando algo horrorífico. Así fue como comencé esta historia”.

Este libro se cuenta en dos momentos: el tiempo actual donde su protagonista va recobrando la conciencia luego de ser atropellada mientras huía. ¿De qué corría? Eso se cuenta desde el momento pasado, cuando Jules llega al Bartholomew, después de las pérdidas de su trabajo y su novio de años, además de la ausencia de su desaparecida hermana y sus padres muertos.

“Cada libro se cuenta desde su propia forma, ese es uno de los grandes retos de un escritor. Y yo quería darle ese elemento adicional de suspenso contándolo en dos tiempos. Sabía que al hacer esto el lector querría saber desde un principio qué pasó antes y quedar atrapado con la historia”, señala el autor.

La apuesta de Sager fue exitosa. Tanto así que su libro se posicionó dentro de los bestsellers del New York Times a mediados del 2019. Y ahora, la historia se prepara para ser adaptada a una serie de televisión actualmente en desarrollo.

Esta no es la primera novela de Sager que será llevada a la pantalla, pues su anterior libro, Las supervivientes, llegará a cines en una producción realizada por el estudio de Universal Pictures. “A todos los autores nos encanta la idea de que se adapten nuestras historias. No me gusta involucrarme mucho en esos asuntos, pero por ahora sé que hay un director y escritor involucrado en ella”.