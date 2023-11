Mariana Enríquez retrata el terror social de América Latina en su literatura

A Mariana Enríquez, le sorprende que muchas personas tengan la necesidad de contar a una escritora sus historias de violencia y desapariciones. Lo dice en el contexto de su visita a México, donde impartió una clase magistral en la Feria del Libro de Chihuahua y visitó Ciudad Juárez.

En su estancia en la Ciudad de México, la escritora argentina, famosa en el mundo por su forma de narrar el terror en libros como Nuestra parte de la noche y Las cosas que perdimos en el fuego, comentó en un encuentro con medios de comunicación que no cree en el papel de la literatura para afrontar realidades complejas como lo son la violencia y el resultado de las recientes elecciones presidenciales en Argentina, en las que ganó el ultraderechista Javier Milei.

“Yo en el fondo creo que (la literatura) no ayuda para nada, y que lo que ayuda en verdad al cambio social son la acción de los pueblos y la política, entendida con mayor honestidad a lo que estamos haciendo ahora, en general.

Pero si noto que a nivel personal, que también es un nivel igual de importante, es una compañía”, explicó.

La escritora afirmó que podría llegar a referirse a Milei en sus próximos escritos, pero lo más seguro es que lo haría de una forma “inconsciente”, aunque “inevitable”.

“Yo creo que hago un terror con elementos políticos y sociales, es un terror que no está en ruinas europeas sino en barrios pobres latinoamericanos; y trato que sea algo incorporado a la vida cotidiana, es decir, que no sea panfletario”, dijo.

“No voy a escribir un libro donde Milei sea un monstruo, primero porque no creo que lo sea, y, segundo, porque no sería justo para la gente que lo votó, porque la gente que lo votó lo hizo de buena fe, porque está cansada”, agregó la escritora, quien a su vez confesó que su estilo de escritura ha sido fuertemente influido por la obra del escritor norteamericano Stephen King.

“Eso (escribir horror social) de verdad pura que se lo copie a Stephen King, yo recuerdo que al comenzar a leerlo me preguntaba de qué está hablando este señor. Él está hablando de violencia intrafamiliar en El resplandor; habla de bullying y una masacre escolar, que tiene una causa sobrenatural en Carrie, pero que podría ser con un arma; habla sobre el duelo de nuestro ahora, en Cementerio de Animales; en Eso habla de gordofobia, de racismo, de abuso y una gran opresión que sufre un pueblo que se transforma en un monstruo. Yo lo leía y decía, ‘este es un escritor social que trabaja con el horror, empezando con los miedos sociales de Estados Unidos’, entonces pensé, yo tengo que hacer lo mismo, pero con los miedos sociales de América Latina”.

CONFÍA EN LA DEMOCRACIA Y EN LAS INSTITUCIONES

La llamada rockstar del terror aseguró que los resultados de las elecciones argentinas no fueron de su agrado.

“Ningún gobierno argentino dejó de darme satisfacciones en cuanto al espanto. Todos fueron, de una manera u otra, un caldo para usarlos, así que no tengo por qué pensar que no sucederá con éste”, dijo la escritora.

“Milei es un candidato que tiene muchos límites para mí impasables, como es tener a una ministra de seguridad negacionista, la cuestión de la privatización de la salud o de la educación, con lo que no estoy de acuerdo por principio. Y, sí, tiene un carácter volátil y es una persona muy extravagante, cosa que no sería la primera vez en Argentina.

Laura Lovera | El Sol de México

“Pero lo que decidí hoy, con mucho más filosofía que hace unos días, es decir que casi el 60 por ciento de mis compatriotas lo votó, que se presentó a elecciones, que es un candidato democrático, que en Argentina hay instituciones, y que por el bien de todos ojalá que haga un gobierno que sea lo menos doloroso para la mayor cantidad de gente posible”, puntualizó la autora.

UN FRACASO HISTÓRICO

Sobre lo que la elección de Milei significa frente a la memoria del periodo de la dictadura que se vivió en Argentina de 1976 a 1983, Mariana Enríquez respondió a El Sol de México que le preocupa que haya gente cercana al presidente electo que niegue la dictadura y sus miles de desaparecidos, esto como consecuencia de una idea errónea que ha ligado la defensa de los derechos humanos con la crisis económica por la que pasa el país sudamericano.

“Yo creía que el proceso de memoria histórica en Argentina era exitoso, pero te das cuenta de que, como cualquier otra cuestión política, puede ser cuestionada en un momento de mucha bronca[...]. Para mí esto es lo más triste de todo, lo demás me parece una incertidumbre, pero esto último me parece un fracaso histórico”, dijo la escritora, quien recordó que ella forma parte de dos generaciones de víctimas de la dictadura, en la que hubo cientos de padres asesinados y desaparecidos, así como niños sin paradero conocido o que quedaron huérfanos.

“Es cierto que la gente que tiene mi edad o es mayor y atravesó la dictadura, tiene una relación muy diferente (con la política) a la que tiene un joven de 18 años, que dice ‘eso pasó hace mucho tiempo, se hicieron los juicios y los genocidas están presos’. Yo espero que Milei no decida otorgar amnistía, o algo por el estilo, con los genocidas, que varios de ellos son muy ancianos pero no son pocos, porque sería muy grave, no sólo para Argentina sino como ejemplo mundial”, dijo la escritora, para luego subrayar que no considera que se trate sólo de una desmemoria sino de una reacción ante la crisis.

LO QUE VIENE

Enríquez habló sobre una nueva novela que está escribiendo. “Lo que puedo decir es que es en Argentina, después de una crisis económica. No es una distopia, porque no me gustan las distopias. Pero lo que quiero es que sea como 'postcrisis', en una Argentina que no existe, que no se recuperara de la crisis, con un ambiente gótico, con menos gente, todo muy vacio, en el que hay fantasmas”.

Hoy Mariana Enríquez tendrá un encuentro con sus lectores en la Biblioteca Vasconcelos, a las 18:00 horas, en la que se presentará junto a los escritores Magali T. Ortega y Martín Solares.