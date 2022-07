Joël Dicker refleja la cruda realidad del mundo en su novela El caso Alaska Sanders

El escritor suizo Joël Dicker considera que la literatura es el mejor mecanismo para que el público tome conciencia sobre temas importantes, pues genera una conversación con uno mismo, que lleva a la reflexión.

“Esa es la fuerza de la literatura, la diferencia en cuanto al cine o la televisión”, declara en conferencia de prensa. “La forma en que imagina a los personajes es propia de cada persona, así como la manera en que uno habla de un libro. Lo interesante es saber por qué una persona se lo imagina de una manera en concreto, porqué le llega un tema, o un personaje más que otros”.

Puede interesarte: Los demonios de mi cuerpo, narra la vida de novela de la poeta Pita Amor

Su intención de arrojar luz sobre problemáticas sociales se refleja en su novela El caso de Alaska Sanders, sobre el misterio que se desata luego de que el cadáver de una joven aparece un 3 de abril de 1999, al borde del lago de Mount Pleasant.

El autor señaló que decidió presentar a una víctima femenina porque “todos los días en Europa y América Latina, cada minuto, hay una mujer asesinada en cualquier lugar, por su marido u otro hombre”.

Y continuó: “Sencillamente ocurre porque es una mujer y es víctima de violencia. No es anecdótico elegir ese tipo de personajes, es el reflejo de una triste realidad, así es el mundo en que vivimos, es una situación insoportable de feminicidios en todo el mundo”.

El libro que está presentando, es una continuación del exitoso título del género negro, La verdad sobre el caso Harry Quebert, el cual desde su publicación en 2012 ha conquistado a más de 15 millones de lectores en distintos países y ha sido traducido a 42 idiomas.

Por ello Joël celebró haber podido concluir esta secuela, y precisó que al crear ficciones con ese trasfondo no trata de ser moralista, sino invitar a los lectores a plantearse distintas cuestiones sobre el contexto que los rodea, y los aspectos negativos de la sociedad.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Lo importante de una novela es el eco que esto tiene en los lectores, ese eco resuena en lo que tiene el lector. Si uno tuviera una actitud moralista, eso no funcionaria, porque a la gente que es así, nadie la escucha”.

Agradece el reconocimiento del público

Para el escritor la fama que ha conseguido a partir del éxito de sus libros difiere mucho de la que experimenta un actor o un cantante, pues a diferencia de estos, sus seguidores no se le acercan para expresarle su amor hacia él, sino a su trabajo, lo cual le resulta muy halagador.

“En mi caso me dicen cómo les gusta mi obra, tiene un fondo muy sano, porque claro, que alguien que no conoces te diga ‘me encantas’, es una sensación un poco rara, pero cuando halagan tu libro cambia porque no es algo tan personal”, finalizó entre risas.