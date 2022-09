El pulso vital en la obra de Javier Marías

Pasaron cuatro años entre la monumental Berta Isla y la que sería su última novela en vida, Tomás Nevinson –una continuación de la primera–, protagonizada por el marido de Berta Isla; la trama publicada en 2018 le valió a Javier Marías, entre otros, el Premio Dulce Chacón de Narrativa Española, Premio Lettura 2018 deIl Corriere della Sera de Italia y fue nombrado Mejor libro del año por el suplemento cultural Babelia del periódico El País.

En Berta Isla, la fragilidad de una relación condenada a ser oculta a pesar de que Berta y Tom se conocieron desde la escuela, la espera en momentos angustiante de una mujer que aguarda el regreso de su esposo, quien prolonga cada vez más sus misteriosos viajes y una infidelidad, son el telón de fondo del camino de un entrañable personaje que elige el destierro de un universo fallido, para acabar con las desgracias y vivir libremente.

“Yo fui educado a la antigua, y nunca creí que me fueran a ordenar un día que matara a una mujer. A las mujeres no se las toca, no se les pega, no se les hace daño”, dice en las páginas de la continuación de Berta Isla el hombre que ahora lleva la voz de la novela.

“En Tomás Nevinson, dos hombres, uno en la ficción y otro en la realidad, tuvieron la oportunidad de matar a Hitler antes de que éste desencadenara la Segunda Guerra Mundial. A partir de este hecho, Javier Marías explora el envés del No matarás”, resume la reseña del libro, que es otro ejemplo de que la narrativa de Javier Marías estaba en un espléndido momento en los últimos años. Como siempre.

Publicado en 2021, el libro narra cómo Tomás Nevinson, cae en la tentación de volver a los Servicios Secretos (una actividad que es parte del misterio que lo rodea en Berta Isla) y acepta ir tras alguien involucrado en atentados del IRA en Irlanda y de ETA en España.

Y si 10 años atrás en Los enamoramientos, Javier Marías expuso a través de la historia de María Dolz, quien contempla diariamente en una cafetería a una feliz pareja que le despierta primero envidia y luego una pasión por el hombre que casi la enloquece, sobre todo después de que éste muere apuñalado, en Tomás Nevinson el autor se ocupa de desentrañar los límites entre lo que es permitido y aquello que consideramos como el mal.

El gran señor de la literatura, Javier Marías, ha partido. Le conocí con “Mañana en la batalla piensa en mí”, y me acompañé bellamente con “Berta Isla” y “Tomás Nevinson”. Hasta siempre, maestro. pic.twitter.com/aOu3mH3fIY — Berne Ayalá (@BerneAyala) September 11, 2022

Novelista excepcional, Javier Marías publicó en 2012 Mala índole. Cuentos aceptados y aceptables, en el que reúne 30 textos escritos entre 1985 y 2005. En 2019, apareció otra recopilación, bajo el título Cuando la sociedad es el tirano, con los 96 artículos publicados por Marías en el suplemento dominical El País Semanal entre el 5 de febrero de 2017 y el 27 de enero de 2019.

Durante medio siglo, Javier Marías publicó una extensa bibliografía, desde Los dominios del lobo, su primer libro, de 1971, hasta Tomás Nevinson, el último publicado en vida. Melancolía, misterio, dilemas éticos ironía y comentarios sociales aparecen en su narrativa, también cargada de esa pulsión vital que es el amor.

Tres novelas entrañables de Javier Marías

–El hombre sentimental (1986). Protagonizada por El León de Nápoles, un cantante de ópera que presentará en Madrid Otelo, de Verdi, donde se encuentra con un viejo amor, entre varios personajes, una vieja gloria de la ópera, o el misterioso matrimonio Manur. Premio Herralde de Novela.

-Corazón tan blanco (1992). En su luna de miel, en el balcón de un hotel en La Habana, el traductor Juan Ranz es confundido con otro por una mujer desconocida y, al escuchar casualmente una conversación, “presentimientos de desastre” amenazan su matrimonio. Premio de la Crítica de Narrativa Catellana.

-Mañana en la batalla piensa en mí (1994). Víctor Francés es un guionista de televisión y escritor fantasma que redacta discursos recién divorciado. Marta Téllez, casada y madre de un niño de dos años, lo invita a cenar a su casa en ausencia del marido. La cena no podía acabar peor: tras un malestar y medio desnuda, muere en brazos de él. Premio Rómulo Gallegos.