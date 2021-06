El escritor Emmanuel Carrère gana Premio Princesa de Asturias de Letras 2021

El escritor y periodista francés Emmanuel Carrère (París, 1957), considerado uno de los máximos exponentes de la literatura de no ficción, obtuvo el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021 al que optaban treinta y tres candidaturas de veinte nacionalidades.



El autor de "El adversario", la novela que le consagró y en la que narraba la vida del criminal Jean-Claude Romand, toma así el relevo de la ensayista y profesora de cultura clásica canadiense Anne Carson, que obtuvo el premio el año pasado, y se convierte en el segundo escritor francés en recibir el galardón tras el concedido en 2018 a la novelista Fréderique Audoin-Rouzeau (Fred Vargas).



Carrère, cuya candidatura fue presentada por el físico español Miguel Echenique Landiríbar (Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1998), es también guionista y realizador y, tras debutar como crítico de cine, publicó su primera obra en 1982, una monografía sobre el director de cine Werner Herzog.



Tras publicar un año después su primera novela "L'amie du jaguar", el autor francés se centró en la literatura con títulos como "Bravura" o "El bigote", que años después adaptó al cine, antes de publicar en el año 2000 su obra "El adversario", cuyo éxito de crítica y público le llevó a abandonar la ficción y a escribir textos con su propia experiencia o basados en vidas reales de otras personas y de personajes históricos.



Para Carrère, sus obras publicadas a partir de "El adversario" no son ficción y las cosas que relata ocurrieron en realidad. "Hay gente que no está dispuesta a entender que se puede escribir algo que sea verdad, que hay mucha gente que hace una conexión directa entre “literatura” y “novela”, que considera que la literatura solo puede ser ficción", advierte.



El autor galardonado tiene también una destacada actividad cinematográfica y televisiva, ya sea como guionista, adaptador de novelas, realizador o escenógrafo y ha realizado además documentales y reportajes.



El galardón ha distinguido en ediciones anteriores la obra de Adam Zagajewski, John Banville, Antonio Muñoz Molina, Leonard Cohen, Paul Auster, Claudio Magris, Arthur Miller, Augusto Monterroso, Günter Grass, Philip Roth, Carlos Fuentes, Camilo José Cela, Mario Vargas Llosa y Juan Rulfo, entre otros.

El de las Letras es el quinto premio en fallarse de los ocho que concede anualmente la Fundación Princesa de Asturias tras los otorgados a la artista serbia Marina Abramovic (Artes); a la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem (Comunicación y Humanidades); al economista indio Amartya Sen (Ciencias Sociales) y la nadadora paralímpica española Teresa Perales (Deportes).

Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró -símbolo representativo del galardón-, un diploma acreditativo, una insignia y 50.000 euros (60.900 dólares) y aún restan por fallarse los de Cooperación Internacional, el 16 de junio; Investigación Científica y Técnica, 23 de junio, y Concordia, el 30 de junio.



La ceremonia de entrega, que el año pasado tuvo que trasladarse del Teatro Campoamor de Oviedo al Hotel de la Reconquista de la capital asturiana para adaptarse a un formato más reducido y sin público por la pandemia, se celebrará, como es tradicional, en el mes de octubre.