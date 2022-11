Bioética, coordinado por Arnoldo Kraus, es un manifiesto a favor de la Tierra

“Personas conscientes de las amenazas que vivimos los habitantes que vamos conforme pasa el tiempo destruyendo la Tierra”, como define el médico y escritor Arnoldo Kraus, comparten su visión, desde la economía, la biología, la música, o la arqueología, acerca del daño ambiental y las acciones que podemos emprender como ciudadanos para, en la medida de lo posible, aminorarlo.

Saúl Alcántara Onofre, Ana Barahona, Mauricio Beuchot, Rolando Cordera Campos, Sergio García Ramírez, Ángeles González Gamio, Eduardo Matos Moctezuma, Silvia Molina, Herminia Paantes, Jacqueline Peschard José Sarukhán, Fernando Serrano Migallón y Sergio Vela, escriben breves ensayos que conforman el libro Bioética. Manifiesto por la Tierra (Debate, 2022), coordinado por Arnoldo Kraus. Todos forman parte del Seminario de Cultura Mexicana y se unen en un discurso amable, fácil de leer, a favor de “nuestra casa”.

El libro se pensó para conmemorar el 50 aniversario de la publicación del libro del químico estadounidense Van Rensselaer Potter Bioethics: Bridge totheFuture, quien hace ya medio siglo advertía sobre el daño al planeta, “pero tiene que ver más con la necesidad de pensar qué sucederá en el mundo si no se hace caso a la advertencias de pensadores como Potter”, dice Kraus en entrevista.

La bioética, que el médico define como la filosofía del siglo XXI, “tiene muchas implicaciones en cuanto a la supervivencia de la Tierra, del ser humano y de la sociedad, así que si no se cuida la Tierra, quizá no podamos sobrevivir muchas décadas más, como no dejan de advertirnos los científicos.

“Es la filosofía del siglo XXI, porque habla del individuo, temas como eutanasia, aborto, clonación, de la economía moral, las desventajas de los pobres, y en un margen más amplio, lo que sucede en nuestra casa, la Tierra”, explica.

Con la idea de que este libro aporte ideas para tratar de preservar la Tierra, “ya no sé si revertir el daño sea posible, pero por lo menos no permitir que se degrade más el ambiente”, Arnoldo Kraus destaca la importancia de tomar conciencia ante la degradación de la Tierra, que implicará también la devastación del ser humano. “¿Cuánto tiempo podremos vivir con temperaturas de 45 grados que alcanzaron en Europa o de 49 en India este verano?, pues no hay mucho espacio para pensar que pueda sobrevivir la humanidad, los focos rojos están ahí, los científicos nos avisan.

“Una idea mía, lo he escrito varias veces es insertar materias de bioética en las escuelas primarias, sembrar ahí ideas importantes, que no compiten con ninguna otra materia. Imaginemos a un campesino que se ha quedado sin sus tierras por la sequía, por los productos que fueron destruyendo sus cultivos, hablando con los pequeños para que le explique qué es para él su tierra, cómo fue la tierra de sus abuelos y lo que ahora le sucede; eso sería una clase magistral que seguramente les daría mucho qué pensar, que hablar y corregir en casa con sus padres”.