Limpieza y desinfección de espacios públicos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus reportes técnicos, sólo recomienda el empleo de agua y jabón o alcohol al 70% para limpiar y desinfectar áreas o superficies pequeñas, equipo o cierto instrumental, para otras superficies sugiere el uso de cloro al 0.5%1. En el caso del manejo de otros desinfectantes, deben seguirse las indiciaciones para su aplicación y evaluar los riesgos de uso según su clasificación de peligros acorde al Sistema Globalmente Armonizado (SGA) que se encuentran en su ficha técnica. Es importante mencionar que, si un producto se utiliza de manera diferente a sus instrucciones de uso, pone en riesgo la salud de las personas expuestas a este. Por mencionar un ejemplo, recientemente en varios municipios del estado de Morelos se ha promovido el uso de productos como NbelyaxMR, para sanitizar espacios públicos por medio de nebulizaciones. El compuesto activo de NbelyaxMR es una nanopartícula de dióxido de titanio (TiO2), un químico utilizado en cosméticos y alimentos. Si bien este compuesto químico no es tóxico al ingerirse o en contacto con la piel en cantidades adecuadas, se debe tener mucho CUIDADO porque hay estudios que muestran un riesgo a la salud si se respira al ser nebulizado. De hecho, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC) ha clasificado el TiO2 como “posiblemente carcinogénico para los seres humanos” en una categoría 2. Algunos estudios2 indicaron un aumento de tumores de pulmón en ratas, relacionado con la inhalación de TiO2; además de ocasionar daño al ADN y muerte celular programada en un cultivo celular de cáncer de pulmón3. Una búsqueda bibliográfica referente a información relacionada con la exposición de humanos al TiO2, arrojó que la mayoría de las patologías encontradas al TiO2 fueron alteraciones respiratorias seguidas de las cardiovasculares4. Aunque aún no existe suficiente evidencia para confirmar la relación de cáncer pulmonar con la exposición al TiO2, es claro que hay relación con alteraciones respiratorias, cardiovasculares y sistémicas que serían contraproducentes con la infección del virus que ocasiona la enfermedad COVID-19.

Por lo tanto, no es pertinente aplicar de manera nebulizada, el producto NbelyaxMR para sanitizar espacios públicos debido a que se está poniendo en riesgo la salud de la población. Se recomienda sanitizar o desinfectar preferentemente y de manera económica con agua y jabón o bien con alcohol o cloro como lo mencioné en un principio, siguiendo las recomendaciones de la OMS.

