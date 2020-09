Líderes de humo

Es de importancia revisar perfiles de aspirantes a candidatos. Da inicio la apertura a registros a aspirantes a candidatos a cargos de elección popular, con el fin dede competir de primera instancia a una elección interna de partido o en algunos casos ya tendrán una elección directa para candidato, dependiendo del partido.

Es por ello que algunos institutos polítiicos se dan a la tarea de acercarse a las ONG's y OSC's para hacer extracción de sus líderes e integrarlos a la estructura de su partido y, a su vez, algunos líderes que buscan un cargo de elección popular buscan a algún partido que les de cabida. En este punto es de suma importancia que los partidos y sus dirigentes tengan el máximo cuidado de saber escoger un verdadero líder social, sindical o empresarial, ya que salen pseudo líderes ofreciendo su "capital humano" al mejor postor, otros mienten con supuestos "liderazgos" inexistentes, es el caso de Aleida Navarrete que según ella puede sumar a diversas personas a un candidato o partido , hay que tener mucho cuidado con este tipo de pseudolíderes que no tienen un trabajo tangible, y observar con quien se juntan o están apoyando en Municipios como Jiutepec, Emiliano Zapata, Yautepec y Cuernavaca, por mencionar algunos.

Se escuchan nombrar, sin embargo su trabajo no es visto en ningún tipo de apoyo social o a grupos vulnerables o a una comunidad; así como ella hay otros líderes que aprovecharán estás elecciones para montarse de un candidato o de un partido, es por ello la gran importancia de revisar previamente el perfil, historial y trabajo de estas personas y poner foco a quienes realmente están apoyando decididamente a la sociedad Morelense.

Así hacen mención algunas voces ciudadanas que ven llegar a este tipo de "líderes" únicamente en esta época, teniendo como estrategia pasar de voz en voz un supuesto trabajo en beneficio a la comunidad, tratando de crear una falsa percepción de su imágen de líder.

Es por ello que en este articulo te hacemos la invitación para que tú como ciudadano voltees a tu rededor y destapes a ese lider que siempre ha trabajado por tu comunidad, es momento de que la ciudadania sea quien coloque a quienes les gustaria que realmente les representaran en algun cargo publico, es momento de que insites a ese lider que siempre se ha preocupado por mejorar el entorno donde vive para que sean sus reperesentantes, si hoy te han ayudado sin ningun interes, seguro teniendo un cargo público lo hará con mayor razón. También es el momento de que tu como ciudadano destapes a ese “lider” que solo comenzo a hacer presencia en este proceso electoral, ese que nunca se preocupo por tu comunidad, que tu nombre sabe, ni conoce tu colonia, pero que hoy quiere hacerse notar, destapalo, y no permitas que comience a aprovecharse del momento, la desición esta en cada uno de nosotros, para que muchos de los que han saqueado el municipio o estado ya no lleguen de nuevo al poder, en nuestras manos esta el que esos vividores del erario ya se retiren, si no trabajaron cuando se les dio la oportunidad menos lo harán si les das una nueva.

En tus manos esta dar o quitar el poder de servir. ¡Destapalos!