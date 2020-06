Letras libres

Cada vez que recurro a la hoja en que escribo estas palabras, recurro a una lucha histórica a la que hoy debo este artículo y todos los que le anteceden. Digo esto porque quizá, si hicéramos un recorrido por las innumerables persecusiones a la palabra que han acaecido en este país y en este mundo; si volviéramos a principios del siglo XIX antes de las acaloradas discusiones entre los congresistas mexicanos del 57’, antes de Ponciano Arriaga, de Guillermo Prieto, de Francisco Zarco y sus incansables apologìas a la libertad de expresión…Tal vez, si estuviésemos viviendo antes de la publicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del artìculo 19, sería posible darnos cuenta de cuán arriesgado y doloroso resulta escribir sin nada ni nadie que pueda defendernos.

Aún así, es cierto que sería admisible rebatir ante esto alegando que sin obligación de hacer tan caluroso y ofuscado recorrido histórico, de situarnos en otros tiempos en que no hemos vivido, podríamos reconocer y padecer en vida propia el tortuoso asedio que nos embiste cuando decimos o plasmamos palabras que resultan peligrosas. Podríamos quizá para ello acudir a las cifras de censura y muerte que persisten en México ante las voces de lucha disidentes, a los usos del erario que siguen siendo vía para perseguir las plumas periodistas; a los gastos mismos de coordinaciones de comunicación social estatales reservados a la compra de voces y ayudas afectas.

Pero es posible también, que en ese ir y venir de contraposiciones, pudiéramos perdernos y pasar de lado que entre aquellos tiempos pretéritos y los nuestros persiste una misma fuerza de motivación que nos provoca a pensar en las posibles deudas o sufrimientos que puede haber detrás de este artículo: la incesante lucha por hacer valer las palabras libres.

Hace 69 años que en nuestro país se estableció el 7 de junio como el Día de la Libertad de Expresión en México; como data histórica para celebrar los triunfos por los que hace siglos se ha luchado inacabablemente, por haber logrado –no sin intrincadas puganas y dolorosos costos- que en nuestra carta magna viva el 6 y el 7 para empuñar las voces y erigir los fuertes que hoy defienden las palabras libres.

Por eso debo ahora agredecer las vidas que sin haber luchado no me permitirían plasmar las líneas que ahora escribo, pero que me hacen reconocer también, que para defender los logros, debo de continuar la lucha.