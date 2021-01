Les Chemins de l'amour presenta Indira Campos

Recientemente, la cantante morelense Indira Campos presentó su primer videoclip que corresponde al tema "Les Chemins de l’amour" (Los caminos del amor), el cual fue realizado por la productora Invension Films y que ya está disponible en su canal de YouTube.

"Fue una experiencia totalmente nueva para mí, llena de emociones, adrenalina e incertidumbre; pero me encantó y estoy agradecida con la vida y con todos los que hicieron posible esta locura", expresó Indira Campos.

Este video, parte de la idea creativa de Alan Castañeda, quien además dirigió y editó este proyecto audiovisual.

"Indira Campos es muy buena amiga mía y siempre me manda videos, fotos o audios de lo que hace, porque está estudiando la licenciatura en Música, me encanta su voz y siempre la he admirado. En una ocasión, me mandó el ensayo de esta canción y quedé fascinado con su interpretación, cuando escuché el audio por primera vez, en mi mente evocaron imágenes; me la imaginé a ella con un vestido largo negro, cantando en una hacienda abajo de unas cascadas, me emocioné demasiado y le propuse hacer algo, ella me dio el avión (risas) pero ese mismo día yo armé a mi equipo, se hizo el guion y planeación. Cuando vio que todo estaba listo, no tuvo otra opción más que hacerlo y ambos estábamos muy contentos. Asimismo, quise ser yo quien editara el video porque ya tenía claro el estilo de color y todo para convertir el guion en el video que justamente quería", expresó Alan Castañeda.

El video fue filmado en distintas locaciones del estado de Morelos, como el centro de Cuernavaca, el Jardín Borda, el zócalo de Miacatlán, la Hacienda de Cocoyotla y las Pozas de Cacahuamilpa en Guerrero.

Hace unos días, se estrenó el videoclip en una emotiva y pequeña ceremonia realizada en un jardín ubicado en Tehuixtla.

Tomando las medidas de higiene y seguridad, al lugar arribaron familiares y amigos de Indira y el equipo de realización para acompañar a la cantante en este día tan especial.

Cabe destacar que la canción "Les Chemins de l’amour" para voz y piano, fue compuesta en 1940 por el francés Francis Poulenc, con letra de Jean Anouilh, basada en un vals de la música incidental de La obra Léocadia.

La canción está dedicada a la comediante y cantante Yvonne Printemps, quien la cantó en el estreno de "Léocadia" el 1 de diciembre del mismo año.

Este tema, tuvo gran de éxito y Printemps la grabó. Asimismo, Max Eschig publicó la partitura en 1945. Desde ese entonces, se han realizado diferentes versiones e interpretaciones en todo el mundo, entre ellas, la versión de Indira Campos.

Acerca de Indira

Originaria de Tehuixtla, Morelos, una joven que siempre ha estado interesada en el arte. Pero en los años escolares, en donde la decisión de que estudiar era muy importante, Indira decidió que la Enfermería sería la forma de ganarse la vida. Sin embargo, el inter de esto, formó parte de algunos coros en la CDMX y tomó clases de manera independiente con maestros, que encontraron en el dar clases, la manera de subsistir en este país, en el que el arte no siempre da para vivir.

Al concluir la carrera de Enfermería, algo dentro de ella le pedía luchar por sus sueños, por lo que hoy en día, se encuentra estudiando la Licenciatura en Música, en la Universidad Autónoma del Estado Morelos. A lo largo de su camino, ha sido parte de distintos colectivos de difusión del arte, en Tehuixtla, donde ha incidido desde el montaje de coros infantiles, hasta representaciones en su pueblo, ganando el Premio Estatal a la Juventud en la categoría de arte.

No te pierdas el videoclip en el canal de YouTube de Invension Films.