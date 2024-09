Leonora González expone 'Cuerpos desnudos' en cafetería Resiliente

La artista plástica Leonora González expone "Cuerpos Desnudos" en la galería de la cafetería Resiliente, una muestra de acuarelas que principalmente destaca la figura y belleza del cuerpo humano.

En compañía de Vanessa Caballero, directora de CuernavacArte, Leonora inauguró esta exposición, después de guardar por aproximadamente 18 años las obras, esta es la segunda ocasión que la artista expone, ya que la primera vez fue en el Museo de Arte Erótico de Cuernavaca en mayo de este año.

"Mi primo Luis Torres es quien me pidió unas ilustraciones para unos textos, y le mandé fotos de las acuarelas y me dijo, mejor hacemos una exposición y realmente me encantó la idea. Eran cuadros que tenía guardados en un cajón y cuando los saqué dije están bonitos y si quise mostrarlos al público", expresó Leonora González.

Pintura de acuarela creada por Leonora González. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

¿Cómo es la exposición?

La exposición está integrada por 45 obras de pequeño formato, realizadas en la técnica de acuarela, y que a través de diversos tonos, remarca la sutileza de la figura humana.

"Las acuarelas de Leonora González no solo responden a la velocidad de un trazo preciso de mucha observación y coordinación, sino a una sensibilidad para construir su color. El abanico de su paleta que va de los ocres a los grises, de los rojos a los azules de las aguadas a los contornos con pincel, de estudios elaborados a la mancha de inicio, de representaciones del cuerpo apenas construidos a esbozos de fondo y figura, hacen de este conjunto todo un itinerario de la mirada en la que cada pieza es un estado de ánimo en presencia del modelo y no como traducción de una fotografía como hacemos muchos ingenuos", escribe Ulises García Ponce de León en el texto que acompaña a la exposición.

La exposición "Cuerpos Desnudos" está integrada por 45 obras. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Obras que han viajado por el tiempo

La artista menciona que estas obras fueron creadas hace más de 18 años, durante un taller de dibujo con modelo, que tomó en Estados Unidos.

"Hubo un tiempo en el que no estaba pintando, ni dibujando nada, y alguien me comentó de un grupo de dibujo con modelo, y empecé a ir dos veces por semana para retomar la actividad. En ese tiempo, también un amigo se deshizo de unas acuarelas y a mí me encantaron los colores y las empecé a usar, y estaba fascinada porque nunca había usado acuarela, yo generalmente pintaba en óleo y de repente estar con los modelos y la acuarela fue una combinación que me encantó, porque son dibujos rápidos y esta técnica cubre una extensión más o menos grande y compaginaron muy bien".

Posteriormente, Leonora regresó a vivir a México, se trajo los cuadros en la mudanza y ahí se quedaron guardados en un cajón, y cuando reorganizó su taller, los redescubrió y gracias a estas dos exposiciones en Cuernavaca logró compartirlos con el público.

"Siento que las cosas tienen que cerrar su ciclo, y que se vayan a un cajón es como si no hubiera pasado. Sacarlos de ahí y compartir es algo que me hace muy feliz".

La exposición "Cuerpos desnudos" está integrada por piezas hechas con técnica de acuarela. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Desde niña, Leonora tuvo gran interés por la pintura y el dibujo, por lo que estudió Artes Plásticas en la UNAM, y siempre se desarrolló en el mundo de la creación artística.

La exposición "Cuerpos desnudos" permanecerá en Resiliente hasta el 28 de septiembre, visítala de lunes a domingo a partir de las 10:00 horas.