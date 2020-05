Lemercier, si le hubieran hecho caso

En estos momentos en que nos encontramos “guardados” ó lo “más guardados” que se puede en nuestras casas, he tenido tiempo, aunque no mucho porque sigo trabajando en proyectos culturales que debo concluir y que me apasionan, de revisar mensajes, entre otras cosas, volver a mirar lo importante en mi whatsapp. Y de pronto, en un momento mágico, me encontré de nuevo con una entrevista que un periodista francés del periódico Le Monde Diplomatique le realizó aquí en Cuernavaca al entonces Prior Gregorio Lemercier en el entorno del Monasterio Benedictino de Santa Maria de la Resurrección. Ubicado en la zona boscosa de Santa María Ahuacatitlán, La noticia del psicoanálisis a los monjes y aspirantes a serlo, ya había dado la vuelta al mundo y con ello, se echó a andar la maquinaria vaticana. Ya había muerto el Papa “Bueno” Juan XXIII y rápidamente elegido su sucesor Paulo VI. Y empezó una pesadilla creciente para Lemercier a quien la moderna inquisición le ordenó terminar con la práctica psicoanalítica, lo que no ocurrió pues ya sus monjes que llevaban años tratándose, se negaron. El cierre poco después del monasterio, “representó no un enojo para nosotros los monjes, sino un momento de enorme decepción”, me diría en entrevista años antes de su trágica muerte, el también psicoanalista Alejandro Chao Barona quien fuera monje en tiempos de Lemercier. Pero de vuelta al video con la entrevista que le hizo Le Monde y que a me hizo llegar el también Psicoanalista Rubén Valdéz Rivera, dejen que les cuente que éste último a punto de ingresar al monasterio como monje, viendo todo en lo que podía auxiliar en el mundo externo al religioso, prefirió quedar fuera y ayudar al Prior belga a llevar su contabilidad y en varias gestiones, entre ellas, lo auxilió para que Hacienda lo exonerara del pago de impuestos al reconocer que lo que recibía el monasterio por el pago de artesanías y diseños del mismo fray Gabriel Chávez de la Mora y por la venta de pan y chocolate que vendían los domingos a los fieles que asistían a misa, todo ello elaborado por los religiosos, era totalmente para invertirlo en obras demostrables de beneficio social. De vuelta a ese video que me envió Valdéz Rivera, al cual se lo agradezco una vez más, pero ahora a la distancia, para mí lo más grande de esa entrevista, además de narrar varios aspectos, fue que pude al fin contemplar largamente el rosto con sus distintas expresiones, su voz, apariencia, gran inteligencia y enorme personalidad de Lemercier. Y me encantó volver a ver la preciosa capilla del lugar que financió a principios de los años 50 el banquero Carlos Trouyet y que diseñó el magnífico monje benedictino y genial arquitecto fray Gabriel Chávez de la Mora –primer doctorado con Mención Honorífica en Arquitectura de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Si la jerarquía en ese entonces le hubiera hecho caso al Prior benedictino de psicoanalizar a todos los postulantes, se habrían evitado tanto caso escandaloso producto de mentes reprimidas. A Lemercier, no le importaba la orientación sexual de los monjes, sino la certeza de que ingresaban por verdadera vocación religiosa y no por convivir con otros jóvenes. Por cierto, como recuerdo las palabras de Alejandro Chao Barona cuando lo entrevisté para mi libro Los Volcanes de Cuernavaca: “todo ser que ingresa a un convento o monasterio lleva el alma rota”. Y hasta el próximo lunes.