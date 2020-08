Leiden rinde homenaje a Celso Piña

Para conmemorar el primer aniversario luctuoso de Celso Piña, la cantante cubana-mexicana Leiden presentará este viernes el tema “Cumbia de Luna roja” a través de las distintas plataformas digitales, como un homenaje al “Rey del acordeón”.

A lo largo de su carrera, Celso Piña se convirtió en uno de los mejores exponentes de la cumbia a nivel internacional, ritmo que lo llevó a recorrer todo México y más allá de nuestras fronteras. Por tal motivo, Leiden en su calidad como intérprete, compositora y creadora de letras profundas y emotivas, no sólo escribió esta cumbia, sino que, además, se estrenó de manera sobresaliente como productora.

"Cumbia de Luna roja" es una canción que le surge en el corazón de Leiden, un día después de enterarse de la muerte del ídolo nacido en Monterrey, pues algunas semanas previas, él había colaborado con ella en el tema "Tu boca", una canción autoría de la talentosa cantante con ritmos urbanos y bailables que incitan a la sensualidad y a gozar de la vida; así que una cumbia sería la mejor manera de rendirle un tributo en forma de agradecimiento.

Leiden menciona que sintió mucha tristeza al enterarse del fallecimiento de Celso, sin embargo al siguiente día, su mente y corazón conectaron de inmediato para crear una letra y melodía en honor a él.

La sorpresiva y lamentable muerte del maestro Celso Piña me hizo un nudo en el corazón. No sólo fue precipitado, sino que nos dejó una galaxia de cosas por decir a todos los que tuvimos la oportunidad de convivir o colaborar musicalmente con él. Esa noche no pude dormir, y a la mañana siguiente amaneció conmigo una melodía que tuve sin más remedio que transcribir; era una carta póstuma donde le agradezco toda la generosidad que tuvo conmigo y el apoyo a mi trabajo como parte de la nueva escena musical. Así surgió 'Cumbia de Luna roja' con todo mi cariño, porque cumbiando es la mejor manera de honrar su nombre. ¡Hasta siempre rebelde!, expresó Leiden.

La cantautora siempre ha mostrado una versatilidad musical que se aprecia en sus producciones discográficas, y aunque es la primera vez que compone una cumbia, su propuesta refresca revitaliza al género con una letra que emociona y pone en ambiente.

La ejecución del acordeón con Gerardo Espericueta integrante de Nortec Collective, como un instrumento que está de manera recurrente en la pieza, reaviva el recuerdo y la memoria del gran Celso Piña y lo hace de manera festiva, tal y como fue en vida, un hombre lleno de alegría y un ser espontáneo, un gigante que estará siempre presente.

El pasado 31 de julio, Leiden ofreció su primer concierto virtual con gran éxito, donde presentó a su público por primera vez en vivo este gran tema, dándoles la primicia como agradecimiento por apoyarla en esta aventura musical.