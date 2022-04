Lectura de poemas de Ibán de León en Museo de Arte Indígena

En el Museo de Arte Indígena Contemporáneo se realizó la lectura poética del libro “Calles del cuerpo anochecido” del autor mexicano Ibán de León, quien estuvo acompañado de Christian Madaí Flores, Jorge A. Hernández, que compartieron algunos de los poemas que se incluyen en el libro. Asimismo, la lectura fue moderada por Ricardo Arce, editor de Acá Las Letras Ediciones.

El libro “Calles del cuerpo anochecido” está integrado por una serie de poemas inspirados en algunas calles de la ciudad de Cuernavaca, en especial aquellas que son parte del centro en pleno corazón de la ciudad.

Ibán de León comenzó a escribir este libro en 2014, con el objetivo de hacer alusión a aquellos lugares emblemáticos que evocan gratos recuerdos en su memoria, como una forma de homenaje y en agradecimiento a todo lo que le ha dado Cuernavaca, desde que llegó a vivir acá. A través de sus poemas, toca diversas temáticas muy interesantes.

“En este poemario podemos ver con sus ojos el mundo que lo sacude, que lo envuelve en cantos, en bailes, en las plazas públicas, en los rituales, en deambulantes noches, en su tambalente soledad.

Admiro a Ibán como poeta, porque no conozco a otra persona como él, que habite así la poesía, que no haya manera de entender su complejidad de ser si no es leyéndolo; por eso para descubrirlo, es necesario escucharlo en voz alta y hoy simplemente lo escucharemos en voz de dos queridos amigos”, dijo Ricardo Arce.

Durante la lectura, Jorge A. Hernández, compartió en voz alta los poemas “Mudanza”, “La hora del pueblo”, “Tierra prometida” y “Monólogo en desencanto”. Asimismo, Christian Madaí Flores, leyó los poemas “Copos de nieve bajo el sol”. “Mar del norte” y “Espectros”, cada uno abordando una temática distinta y en alusión a un lugar en especifico, donde la memoria y los recuerdos han quedado impregnados. Posteriormente Ibán de León también compartió de viva voz su poema “Anfibios”.

En este libro, Ibán de León nos brinda un recorrido por distintos lugares de la ciudad como las calles Humboldt y Aragón y León, el Parque San Juan y la emblemática Cantina La Estrella, entre otros.

Jorge A. Hernández, Ibán de León, Ricardo Arce y Christian Madaí Flores / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Cabe destacar que esta obra literaria, fue galardonada con el Premio Nacional de Poesía Rodulfo Figueroa 2018, y fue editado por la Dirección de Publicaciones del Conaculta de Chiapas en coordinación con la editorial independiente morelense Acá las letras Ediciones.

Al culminar la lectura, Ibán de León comentó que por lo general, la lectura de poemas y presentaciones suele hacerlas él mismo; y que en esta ocasión, tenía una sensación de desnudez al haber sido leído por otros colegas y grandes amigos.

Finalmente, el autor y Ricardo Arce invitaron al público a una próxima presentación de este libro el 13 de mayo en la sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda, con la participación de Javier Sicilia.

Acerca de Ibán de León

Es originario de Oaxaca, y estudió la Licenciatura en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas, y ha obtenido importantes reconocimientos como el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde (2018); el Premio Nacional de Poesía Amado Nervo (2014 y Premio Nacional de Poesía Sonora (2011).





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través del Newsletter





Local

Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!