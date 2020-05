Las semillas también se “hacen del rogar”

En la segunda semana de abril cayeron algunas lluvias extemporáneas en Morelos. Resulta pertinente comentar que en la entidad tenemos lluvias de verano, normalmente de principios de junio a octubre.

Dicha precipitación pluvial anticipada de abril, que comento, podría originar que muchas semillas se “vayan en banda” y germinen. Uno podría pensar que esto es bueno porque así habrá más semillas germinadas que eventualmente podrían producir más plantas en la naturaleza. No obstante, lo que realmente se provoca es que estas plántulas posteriormente se morirán debido a la falta de lluvias continuas en la segunda parte de abril y antes de las lluvias “reales” de verano, por ahí de mediados de mayo o principios de junio. Lo que ocurre en estos casos es que una proporción importante del banco de germoplasma (como le llamamos los biólogos) se pierde, afectando la dinámica ecológica de las áreas naturales de Morelos, especialmente del trópico seco de Morelos.

Por supuesto que esta situación no necesariamente demuestra que existe una catástrofe ambiental por sí misma, ya que muchas semillas han evolucionado para germinar solamente después de varios días de lluvia continua; es decir, “no se cuecen al primer hervor”. Lo interesante del asunto es que este hecho representa un excelso ejemplo de cómo opera la Selección Natural (SN) en regiones silvestres. En este ejemplo de la llegada de las lluvias, a través del tiempo, se van seleccionando en contra las plantas (a nivel de individuos) con semillas que germinan con cualquier “agüita” en lugares donde todavía no ha iniciado “formalmente” la temporada de lluvias. En este sentido, las semillas que se “hacen del rogar” por un cierto tiempo y no germinan hasta que no haya caído suficiente lluvia y, en este contexto, son las más aptas en este espacio y tiempo.

Y estas fluctuaciones en las temporadas de lluvia causan una cierta movilidad en a la fecha “ideal” para germinar. Si por ejemplo (en un caso hipotético), hubiera un cambio en las condiciones de la temporada de lluvias, y lloviera a principios de abril (en lugar de mediados de mayo), entonces a través del tiempo las semillas se estarían perdiendo varias semanas de germinación, causando también una pérdida de aptitud, originando dos escenarios posibles: i) que se vayan perdiendo plantas con estas características, y/o ii) que estas especies de plantas se adapten a dichas condiciones nuevas. Pero la adaptación no es un proceso sencillo y rápido, ya que implica que ese rasgo se deba originar a través del tiempo y por algunas mutaciones, que se siga manteniendo por SN, y por supuesto, que tenga una base genética, es decir, que se herede.

Sin embargo, cuando no se cumple con estos aspectos, y el cambio es temporal, entonces se podría tratar de Aclimatación, la cual es consecuencia de cambios originados por la Plasticidad con que cuenta una especie (algunos individuos en particular) para regularse con el “encendido” y “apagado” de genes, consecuencia de un estímulo temporal. El mejor ejemplo de esto se da con la aclimatación a sitios con altitudes mayores como el Popocatépetl. Cuando un ser humano se transporta a este tipo de ambientes, uno siente que le falta el aire debido a que en estas altas elevaciones hay menos oxígeno disponible. Como consecuencia de esto, nuestro cuerpo se podría aclimatar y producir mayor cantidad de glóbulos rojos para que este incremento compense la falta de suficiente oxígeno. Pero esto no cambia el genoma de los individuos en cuestión con esta aclimatación; esto quiere decir que una vez que uno regresa a las condiciones de altitud normales para dicha persona, se disminuye el número de glóbulos rojos (una vez más, no cambia la secuencia de ADN). Esta es una de las principales diferencias entre lo que es adaptación vs. aclimatación. La segunda no tiene una base genética y, en consecuencia, ésta no refleja un proceso de adaptación, de acuerdo con los principios del Jefe de Jefes de los Biólogos… el célebre Carlos Darwin.