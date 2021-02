Las Oscilaciones de Manuela García

El Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic) continúa realizando exposiciones artísticas, con el objetivo de seguir promoviendo el arte y la cultura en Morelos. En enero, se inauguraron distintas muestras artísticas, entre ellas, la exposición "Oscilaciones" de Manuela García.

La muestra reúne una serie de obras de carácter escultórico, que señalan un particular interés de la artista en el estudio del espacio, la forma y la materia. Asimismo, se presenta la obra inédita "Arco Cerrado" (2021), hecha expresamente para el espacio del museo. "Arco Cerrado" consiste en una pieza de madera de banak tejida con lana fieltrada en sus puntos de apoyo. La pieza se desplaza a lo largo de la sala adaptándose al medio circundante que determina su forma, en una demostración extraordinaria de maleabilidad. La lógica de la escultura se vuelve, en este sentido, inseparable de la lógica del espacio.

La exposición ha sido concebida como una oportunidad para poner en diálogo algunas de sus obras más recientes, y propone como punto de partida una reflexión poética y formal del artificio que es la estabilidad.

En cada una de las piezas el elemento de permanencia, comúnmente asociado a ‘lo escultórico’, se encuentra oscilando en un momento transitorio que define su condición. Así, la escultura podría entenderse como algo que acontece, más que como cuerpos discretos que ocupan un lugar definido en el espacio físico que les alberga.

Dicha exposición, está ubicada en las salas 1 y 2 de la planta alta del Mucic. Y estará abierta al público hasta el 28 de febrero, para visitarla, se requiere tomar las medidas de higiene necesarias, como acudir en grupos máximo de cuatro personas, uso de cubrebocas y gel antibacterial. El horario del Mucic es de martes a viernes de 10:00 a 14:30 horas.

La artista

Manuela García es Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Colombia. Formó parte del programa de maestría en Artes Visuales de la Academia Brera de Milán. Trabajó durante un año en el taller de arte textil de la Escuela de Artes y Oficios de Granada, España y realizó el programa educativo artístico SOMA en la Ciudad de México (2016).

En su trabajo personal, se considera a sí misma como escultura, interesada en la relación entre los cuerpos en el espacio, concepto relacionado también con cuestiones filosóficas, vinculado a las condiciones humanas, y cómo estas relaciones implican una experiencia de habitar. Materializando la obra a través de videos, instalaciones y dibujo.

Entre sus exposiciones recientes se encuentran las muestras colectivas "Welcome to the Fear City!" de Bodega Acme (2020) y "Tú de mí, yo de ti" en el Museo de la Ciudad de México (2019); así como su exposición individual "Aire" en Plomo Art Gallery en la Ciudad de México. (2019).

Ha sido parte de proyectos como Kiosko de la Fundación Alumnos 47 curados por Eva Pozas e iniciativas colectivas como "La gran pregunta: Cartografía social en el Barrio San Joaquín" y el proyecto NN durante el MDE15 en el Museo de Antioquia, Medellín.