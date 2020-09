Lanza Carmen Ruiz Herencia

La cantautora mexicana Carmen Ruiz estrena hoy su EP “Herencia”, material con el que brinda un tributo a la canción Latinoamericana para mostrar la esencia de este legado que ha dejado huella en la música y en la vida de muchas personas. En este proyecto, la cantante cuenta con distintas colaboraciones de talentosos colegas.

Como adelanto del proyecto, en mayo Carmen presentó “Delirio” junto a El David Aguilar y en julio estrenó “Cambia todo cambia” a dueto con José Manuel Torreblanca, sencillos que cautivaron al público de distintas generaciones.

A partir de hoy, estarán disponibles en plataformas digitales los tres temas restantes “Soy pan, soy paz, soy más”, “Maldigo de alto cielo” y “Rezo por vos”, los cuales interpreta junto a Leiden, Francis y Mauricio Durán. Este proyecto surge a partir de la invitación a participar en el programa “Cantos y voces de nuestra tierra” de Radio Educación.

La selección de temas fue junto con los invitados, cuando tuve la invitación de Radio Educación, me resonó un poco el tratar de buscar estas canciones que nos han construido como músicos, como mexicanos y latinoamericanos, pues son canciones que todos en nuestra vida hemos escuchado o hemos encontrado y que impactan mucho. Empecé a pensar en las canciones y surgió la idea de invitar a amigos de Latinoamérica y que fueran parte del proceso creativo, expresó Carmen Ruiz.

Es así como grabó estos temas junto a la pianista Alba Rosas y el músico multiinstrumentista Felipe Castro. Además documentó todo ese proceso en videos con el apoyo del cineasta y fotógrafo Diego Rosales.

Me gusta documentar todo lo que hago, grabaciones, presentaciones o ensayos, porque es como una forma de ver la evolución y compartir los momentos especiales, en esta ocasión Diego Rosales congeló en imágenes esa grabación especial y así hemos presentado los videos de cada sencillo.

La cantante grabó este proyecto en febrero de 2019, con el objetivo de lanzarlo durante este año y así tener la oportunidad de trabajar en nuevos temas.

He escrito canciones pero no enfocadas en el coronavirus, porque es un tema del que de repente estamos saturados con tanta información; y siento que la música tiene que reflejar el presente y lo que vivimos, pero también es un lugar de goce, de escape y de verter nuestros deseos y esperanzas.

Asimismo, Carmen menciona que estos meses de confinamiento han sido una oportunidad para encontrar nuevos caminos en la música y nuevos público y aunque extraña mucho al público y los escenarios, no ha considerado la posibilidad de hacer un concierto virtual.

Aunque he visto conciertos muy padres, a mí no me hace tanto clic, necesito el calor de la gente y el ensayo; pero veremos qué pasa, esto cambia día con día y si las cosas siguen así, tendría que buscar una manera de hacerlo porque es importante llenar ese hueco de los conciertos.

