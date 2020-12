Lamuli, comunidad que crece

El Laboratorio de Arte Múltiple e Impresos (Lamuli) celebra este año su quinto aniversario, tiempo en el que se ha consolidado como uno de los espacios de creación artística más importantes y destacados en Cuernavaca, además de conformar una importante comunidad de artistas que han experimentado con el grabado y el arte múltiple.

Debido a la pandemia, Lamuli ha permanecido cerrado al público, con un equipo de trabajo reducido que continúa trabajando de manera esporádica para mantener la esencia del espacio.

“Ha sido algo increíble que mucha gente linda nos ha acompañado en este paseo por la comunidad artística, y tener contacto con tantas personas y que el proyecto continúe y vaya creciendo. Y aunque estemos cerrados lo más importante es seguir haciendo comunidad, porque para mí Lamuli es una comunidad aunque sea pequeña, en torno al arte múltiple”, expresó Ana Rojas, directora de Lamuli.

Para celebrar este quinto aniversario, este viernes a las 18:00 horas inaugurarán las exposiciones “Sinápsis. Redes Alteradas” en colaboración con el proyecto Fuerza Centrífuga y “Espacios Inhabitados. Grabado callejero”, las cuales trabajaron durante estos meses.

La exposición “Sinápsis. Redes Alteradas”, fue curada por Elizabeth Rosas, directora de Fuerza Centrífuga, quien convocó a un grupo de artistas contemporáneos de diversos lugares de México y cuyas líneas de investigación encuentran en el Arte Múltiple su lugar común, dentro de una gran diversidad conceptual. Este proyecto sucede en forma de investigación sobre cada uno de los procesos artísticos de los participantes, en el espacio digital de LAMULI y sucederá en el espacio físico de nuestro Laboratorio.

Los participantes en esta muestra son Emilia Mejía, Alonso Galera, César Ríos y Gisela Cortés artistas de Morelos; Espacio Lalitho (Oaxaca), Jessica Sánchez (Tijuana), India Johnson (Iowa, Estados Unidos) y Dulce Eme (CDMX).

El estudio celebra cinco años de servir a artistas y creadores de toda la república / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

“Este año se iban a realizar varias exposiciones que van alrededor del arte múltiple y contemporáneo, pero dadas las circunstancias se decidió condensarlas en una sola muestra. El proyecto se divide en dos partes, una que sucedió en la web durante dos meses, pues cada semana se compartía el proceso creativo de las piezas de cada artista, dándole difusión en las redes de Lamuli y Fuerza Centrífuga. Cada artista y cada obra es distinta, pero muy interesante”, expresó Elizabeth Rosas.

Asimismo, comentó que fue muy interesante, este proceso de realización, pues en cada proyecto ella suele visitar a los artistas para conocer sus piezas y en esta ocasión fue todo en línea, aun así resultó una grata experiencia para la curadora.

La exposición “Espacios inhabitados. Grabado callejero”, es un proyecto de gráfica urbana propuesto con el fin de generar comunidad y conocer el sentir de 10 artistas gráficos en torno a los espacios físicos y mentales que permanecieron vacíos durante el confinamiento causado por la pandemia de Covid-19. La exposición será montada en el muro exterior de Lamuli.

“La muestra trata de acercarse a los artistas con los que no pudimos convivir durante este tiempo, porque siempre vienen e imprimen aquí, pero este es un año sui géneris en el que no pudimos convivir con nadie y dijimos vamos a imprimir nosotros. Realizaron obras con la idea de los espacios que estuvieron inhabitados con el confinamiento y cada uno lo representó de una forma muy particular, y nuestras maestras Iza Mendoza y Karen Jacobo imprimieron en el taller y estos trabajos se podrán en la calle para brindar este modelo de arte inclusivo y que todos los paseantes puedan verla”.

En esta exposición participan, Isabel Mendoza, Mauricio Olaf Sánchez Sotelo, Mar Gasca, Miguel Carrillo, Paola de la Parra, Rosario García Crespo, María Antonieta de la Rosa, Larisa Escobedo, Sara Tula y Elizabeth Rosas.

“Es una exposición pensada en que no hagamos aglomeraciones y en que habitemos este espacio vacío y que cualquier persona pueda verla, aunque no sepa de grabado o no conozca Lamuli, si pasa por enfrente la vea y entonces compartimos un poco del arte que estuvo en encierro durante mucho tiempo. Ocupamos un muro blanco afuera de Lamuli que servirá como una galería callejera como espacio alternativo de exposición”, comentó Ana Rojas.