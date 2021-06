La verdadera transformación

A mi juicio y en las últimas elecciones saltó a la vista una paradoja que es importante señalar, a saber, que un antiguo priista, el Presidente López Obrador, ha logrado la transformación que, pasada la preponderancia política del PRI, se ha buscado como imprescindible para evitar la estatización impuesta por aquél cuando era un partido hegemónico y omnímodo. Así se volvió clamor popular la transformación del país. O sea, evitar el monopolio o acaparamiento político del partido en el poder y la exclusiva voluntad del Presidente.

Ahora bien, esta transformación corresponde a un antiguo ideal democrático en México. La usurpación del poder, que eso es el señalado monopolio, va en contra de los ideales democráticos que en términos generales se expresaron el domingo 6 de junio, y donde se votó en realidad por un equilibrio de poderes en el Congreso de la Unión. El elector ha ordenado claramente que todos los partidos deben de tener voz y voto en la Cámara Baja, donde se ponderarán los criterios y opiniones políticas sin cortapisa de ninguna clase; siendo que de ese balance de opiniones surgirá la pauta para una decisión o determinación. La verdad constitucional de la ley emana de un principio de libertad en que cada idea se exponga y razone. Esa es la democracia que conocemos y a la que aspiramos. Desde luego no hay verdad absoluta, pero todas las verdades individuales tienen derecho -deben tenerlo- a ser expuestas y calificadas. Sn embargo no es tan fácil llevar a cabo el equilibrio de poderes, ya que los ideales políticos sufren siempre el embate de los intereses políticos. Por es deseable que haya civilidad, en realidad sociabilidad, en la próxima Legislatura Federal. ¿A qué me refiero? A que las Cámaras son el sitio ideal para que haya trato y relación. La ley, que en última instancia es la función propia de tales Cámaras, no nace del monólogo. Se podrá proponer algo en monólogo, pero su preparación y gestación requiere en política -y en Derecho también- del dialogo. Es la dialéctica propia de la una y del otro. Política en soledad es dictadura. La verdadera transformación, pues, consiste y consistirá en saber convivir en sociedad, con los otros. No es político el aislado, el que vive “en exclusiva”. La voz propia es importante si tiene resonancia, que no eco. Esa es la transformación que todos los electores reclamamos, la verdadera transformación que es adquirir, compartir o aprovechar las ideas de los demás, lo cual equivale a una relación relevante entre distintas mentes. Al final de cuentas se gobierna para varios y no para uno mismo. No hay gobierno sin variedad. En suma, el Presidente debe transformarse, al tenor de lo que ha propiciado, para transformar. Esta sería su mejor herencia política. Lección positiva la del pasado domingo, punto de partida pero nunca de llegada. ¿Se dará cuenta el Presidente de lo que ha logrado, queriéndolo o no, con esta verdadera transformación? ¿Paradojas de la política? ¿No será acaso la Quinta Transformación la del último domingo? Ningún político rebasa al pueblo en su sabiduría innata, consubstancial, y que es parte de una herencia milenaria o de una memoria universal. Asunto hondísimo el anterior donde se dan la mano la filosofía, el Derecho y la política. Pero lo Justo -desde Pitágoras, Platón, Aristóteles y hasta Maurice Duverger, el gran jurista y politólogo francés- se impone tarde o temprano. Hemos sido, pues, partícipes y testigos de la verdadera transformación. ¿Será la Quinta?





PROFESOR EMÉRITO DE LA UNAM

Sígueme en Twitter: @RaulCarranca

Y Facebook: www.facebook.com/despacho.raulcarranca