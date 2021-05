La veda electoral

El día de la elección y los tres previos son considerados como un periodo en el que las diversas normas prohíben la realización de ciertos actos de proselitismo o difusión de propaganda electoral, incluida la divulgación de encuestas sobre las preferencias de la ciudadanía respecto a las opciones políticas. Este lapso se conoce como veda electoral, cuya finalidad, de acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consiste en generar condiciones suficientes para que la ciudadanía procese la información recibida durante las campañas electorales y reflexionen el sentido de su voto, previniendo la realización de conductas de posicionamiento político contrarias a la ley en fechas muy próximas a los comicios, que dados los tiempos, no sean susceptibles de ser depuradas. Con ello, se garantiza que la emisión del voto sea de manera libre, sin alteraciones, presiones o influencias, a fin de que las elecciones sean auténticas, evitando una percepción desigual entre quienes contienden para un cargo de elección popular. De esta manera, existen delitos electorales que sancionan a quienes atentan contra dicho periodo de reflexión, conforme a lo siguiente:· A cualquier persona que solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición. Al funcionario partidista o persona candidata que ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición. A quien durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de la ciudadanía. La pena para todos estos ilícitos es la prisión, además de una multa. En ese sentido, para hacer respetar el orden jurídico y social, esperamos contar con la denuncia ciudadana cuando sean testigos de un delito en la materia, lo que fortalece la cultura de la legalidad y el combate a la impunidad. El artículo 210, punto 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que “la distribución o colocación de la propaganda electoral deberá respetar los tiempos legales que se establezcan para cada caso, su retiro o fin de su distribución deberá efectuarse tres días antes de la jornada electoral”. El artículo 213 punto 2 de la misma Ley dice: “los tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las casillas, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de opinión, que tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales”. Las autoridades que no mantengan accesible la información en su portal de transparencia durante la veda electoral serán sancionadas con apercibimiento, amonestación o multas de hasta mil 500 veces la UMA, de acuerdo con la Ley de Transparencia. Durante la campaña los actores políticos de todos los niveles están obligados a retirar cualquier tipo de propaganda gubernamental de medios de comunicación; sin embargo; este tipo de datos de acceso público no se consideraban propaganda. “Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán mantener accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia”, según se lee en el Artículo.