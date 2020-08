¿La TV es una mala maestra?

“Una democracia no puede existir si no se somete a control a la televisión que se ha convertido en un poder político colosal, potencialmente... el más importante de todos, como si fuese Dios mismo quien hablara”. Esto lo escribió el último filosofo de la ciencia del siglo pasado Karl Popper en su artículo: “Una patente para producir televisión” en el libro colectivo: La Televisión es mala maestra. El autor de la Sociedad abierta y sus enemigos pensaba en un control democrático, no del gobierno. 22 años después los gobernantes mexicanos piensan todo lo contrario.

A través del programa "Aprende en casa II", la SEP y su capitán Esteban Moctezuma utilizarán a la “niñera electrónica” para iniciar formalmente las clases del ciclo escolar 2020-2021 de educación básica, a través de los canales de televisión abierta y privada. Pero hay varios “sin embargos”. De acuerdo con en IFT 11% de los hogares de las zonas rurales en nuestro país (14 millones de habitantes) no cuentan con televisión para acceder a la señal y programación. El

INEGI afirma que menos del 50% de la población en zonas rurales tienen acceso a Internet.

Los tiempos han cambiado, pero el rezago educativo continúa. El gobierno federal “piensa” que la televisión sí es una buena maestra, contrario al pensamiento Popperiano. De acuerdo con The New York Times en el mundo hay casi 300 millones de estudiantes afectados y muchos de ellos no regresarán a clases.

El reloj educativo se intenta reactivar, pero habrá muchos que reprueben antes de poder prender la TV. Hay contradicciones en la democracia, como cuando los gobiernos se alían con la televisoras, con esos aparatos que ellos mismos llamaban la encarnación del abuso y la manipulación. Y hasta les compusieron coros de lucha como: “Si este pueblo se organiza, no nos gana Televisa”. Esta alianza muestra el engaño de la economía moral y del rompimiento entre el poder económico y político. Popper decía que “ninguna democracia puede sobrevivir si no se pone fin al abuso de este poder”. En fin, nos vemos en el examen final.

Tecnológico Nacional de México (TecNM). En congruencia con el Programa de Aislamiento Preventivo, implementado por la SEP, para evitar la proliferación del Covid-19 en México, el Tecnológico Nacional de México que comanda Enrique Fernández Fassnacht tomó la decisión de dejar a consideración de cada uno de los 254 campus la reprogramación de la fecha del examen de admisión para nuevo ingreso al semestre lectivo I 2020-2021. Las modalidades en las que se aplicará el examen de admisión serán en línea y presencial dependiendo de la infraestructura del plantel y de la región, para dar igualdad de oportunidades a todos los aspirantes y no excluir a los interesados.

El TecNM atiende a una población escolar de más de 630 mil estudiantes en licenciatura y posgrado en todo el territorio nacional, que forma al 43% de los ingenieros de este país, y que en muchos municipios son la alternativa para que muchos jóvenes puedan acceder a conocimientos que les permitan una mejor vida. En el entorno del Covid-19 muchos campus del TecNM han trabajado con las sociedades de los municipios en los que se ubican desde fabricando gel, mascarillas, dando mantenimiento a infraestructura de hospitales hasta la reparación de ventiladores para el IMSS como es el caso del campus Morelia; en sus estudiantes y docentes hay un ambiente de solidaridad con el país, poniendo en alto su lema: “Educación Tecnológica con Compromiso Social”.

Home office. “Trabajas más y ganas lo mismo”, es una frase muy escuchada en muchos círculos laborales que no han sido despedidos. A inicios de julio de 2020, PwC México elaboró la encuesta Nueva Normalidad. El principal resultado es que seis de cada 10 aseguran que su rendimiento mejoró y casi cinco de cada 10 opina que se incrementó la colaboración en la cuarentena. Los colaboradores respaldan el trabajo a distancia, e incluso el 30% opina que se debería de quedar esta modalidad tres días a la semana. Antes de la pandemia, el trabajo remoto se veía solo en series futuristas de televisión. Tiempos de desempleo y cargas laborales.





