La Sala. Proyectos de arte inicia exposiciones

En Cuernavaca continúan creciendo los espacios para la exhibición del arte, gracias al impulso de los propios artistas y creadores, tal es el caso de la reciente apertura de La Sala. Proyectos de arte, una iniciativa del artista Rodolfo de Florencia en su hogar, la cual inició con la exposición Lo que uno es de Cristo Contel.

"Junto con algunos amigos habíamos pensado en montar una galería hace como dos años y medio, y surgió El Otro Mono, pero por diversos compromisos, tuve que salirme del proyecto y continué con mi carrera de pintor y artista. Con el tiempo, seguía con esa inquietud de tener un espacio para exposiciones, y estábamos aquí en casa tomando un café, había montado algunas piezas como pequeña galería y se nos ocurrió la idea de hacer una sala de arte como un espacio para el arte contemporáneo, para invitar artistas a que hagan un proyecto en especifico. Como es un lugar pequeño, no requiere mucho tiempo y hay libertad de expresar algo inmediato y directo. Empezamos con esta exposición, pero ya armaremos una agenda para invitar a artistas locales, nacionales e internacionales", expresó Rodolfo de Florencia.

Fue así como en febrero, se inauguró la exposición Lo que uno es del artista Cristo Contel y que continuará abierta hasta finales de marzo.

La exposición está integrada por siete obras que el artista realizó en distintos períodos de tiempo, haciendo alusión a pintar con luz.

"Usar el azul cerúleo es pintar la luz, es lo que más me atrajo y en lo que he ido avanzando, tomar más en cuenta la luz, y en este caso es el reflejo de la luz del sol, a través de la luna o de la ciudad misma. Algunas obras son muy recientes, que tiene que ver con los espacios vacíos. Antes de la pandemia tenía el proyecto llamado 'Sala de esperanza' como una sala de espera donde hay esperanza, pero curiosamente llegó la pandemia y nunca he querido colgarme de eventos así, porque hay que repensarlos, y aún es muy pronto para abordar el tema. Son cuadros muy íntimos y nocturnos, dejando entrever lo que soy, por eso la titulé 'Lo que uno es'", comentó Cristo Contel.

Al ver cada una de las obras que integran esta exposición, nos remontan a una escena de alguna película, como si el artista fuera el director fotográfico en algún filme. Generalmente, en sus obras Cristo Contel suele incluir elementos cinematográficos, pues tiene una gran influencia del séptimo arte.

"Estoy muy influenciado por el cine, y me gusta incluir estos elementos, hasta el formato de las obras es Widescreen, que justamente simula la pantalla del cine", explicó.

La Sala. Proyectos de Arte. Díptico This is a true story. Obra de la serie Lo que uno es.

El artista mencionó que con esta exposición y serie del azul cerúleo, cierra un círculo en su carrera, para darle avance a algo más abstracto que es lo que está empezando a trabajar actualmente.

"Estoy comenzando una serie más abstracta y difusa, más contemplativa, son cuadros en el mismo formato de Widescreen pero un poco más reducidos".

El texto de sala de esta muestra, fue escrito por Adriana Cortés, quien hace una importante reflexión sobre las habitaciones como contenedoras y recipientes de todo tipo de objetos, y sobre el azul cerúleo, que predomina en las obras de Cristo.

"Escribí el texto basándome en la elección de color que Cristo hizo de azul cerúleo y cómo en cada una de las pinturas hay una habitación que parece que se está vaciando. También me puse a investigar acerca de las Teorías Platónicas sobre el color, que son muy interesantes porque hablan de que los objetos emanan luz por sus propias cualidades físicas o del alma. Me pareció que eso sonaba muy bonito y me puse a investigar de dónde venía el azul en esa teoría y como dice el texto, viene del cielo, de la oscuridad que va pasando hacia la luz brillante del día, es así como se produce. Y considero que va muy bien con las habitaciones, porque tienen mucha sombra y luz pero también parece que es de noche en todas, y creo que fue muy atinada esa teoría para explicar lo qué pasa en la exposición", comentó Adriana Cortés.

Cabe destacar que esta invitación de Cristo a Adriana para escribir el texto de sala, surge a raíz del trabajo en conjunto que están realizando en el proyecto Mut4nia, que es una plataforma de arte y difusión de proyectos culturales pensado para público especializado, pero también para gente que se interese en el Arte contemporáneo.

"En Mut4nia nos dedicaremos a la cuestión editorial, el primer libro que estamos trabajando es sobre Morelos, hablaremos de artistas con trayectoria que viven en Cuernavaca y de algunos lugares de turismo cultural. Y haremos una guía de coleccionismo, para la gente que quiera iniciar una colección, y decirles qué puntos deben tomar en cuenta", señaló Adriana Cortés.