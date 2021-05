Susana Alexander estrena espectáculo por el Día de la Madre

La primera actriz Susana Alexander, ha demostrado ser la Reina del Streaming, en estos momentos que la pandemia ha reinventado la forma de seguir presentando teatro para el público, a través de la virtualidad. Manteniéndose activa desde el 2020, la actriz ha realizado diversos espectáculos en streaming que han encantado al público de diversas partes del mundo.

Después de arrancar el 2021 con algunos espectáculos en febrero y marzo, Susana Alexander regresa este mes, para celebrar el Día de las madres con Madre sólo hay una y como yo ninguna, que podrá verse a partir del 8 de mayo a las 18:00 horas.

“Para probar que soy la 'Reina del streaming', vengo con una nueva puesta en escena 'Madre sólo hay una y como yo ninguna', un espectáculo fantástico y muy hermoso porque los textos que leo son maravillosos y la gente siempre sale muy contenta después de ver esta obra”, expresó Susana Alexander.

Este espectáculo es para toda la familia, pero sin duda, las mamás son las invitadas de honor. Los espectadores, disfrutan de la magia de la poesía en la voz de Susana Alexander con un reconocimiento a las madres y un recordatorio para todos que debemos cuidarlas, quererlas y valorarlas.

El espectáculo Madre sólo hay una y como yo ninguna, es un unipersonal muy emotivo y divertido, que surgió hace mucho tiempo. En él Susana nos regala un momento de alegría y amor a través de diversos poemas que hacen suspirar a los espectadores, quienes permanecen atentos a cada una de las palabras y gesticulaciones de la actriz, pero también les arranca fuertes carcajadas con sus ocurrencias y comentarios.

“No es un recital, es una tertulia poética, en la que disfrutamos de poesía muy sencilla de escritores que no son conocidos, hasta poetas reconocidos como Carlos Pellicer, Abigael Bojorquez, Amparo Espinosa y Homero Aridjis, entre otros. Durante el espectáculo, voy explicando y comentando los poemas”.

Cabe destacar que el espectáculo ha sido grabado previamente en la sala de la casa de Susana, con el objetivo de seguir con el confinamiento y de brindarle al público un trabajo de gran calidad.

“Todos mis espectáculos son maravillosos, y no se trata de una alabanza propia, pero he hecho una selección muy especial, porque las cosas no se hacen al aventón, todo es hecho con mucho amor y conocimiento de qué es lo que si le puede gustar a la gente”.

Respecto al tema de la virtualidad, Susana comenta sentirse muy feliz por seguir trabajando, conectando con el público y sobre todo agradecida por lo que ha aprendido en estos tiempos.

