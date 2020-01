“La ola Verde”

El pasado fin de semana visitó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el estado de Morelos; al dirigirse a la población con una clase de historia dónde intervino Francisco I. Madero por supuesto que uno de los grandes de la Revolución Mexicana Emiliano Zapata, este gran revolucionario y también menciono a Venustiano Carranza, señalando que también tenía lo suyo, ¿se habrá referido a su gran barba? Ya que hablamos de este hombre Carranza fue el que presentó el Plan de Guadalupe en el que se fijó por decreto la creación del Ejército Constitucionalista. De él, años más tarde, surgió el Ejército Mexicano .

Hoy con la 4T, vemos a un Ejército humillado, replegado, sin ninguna presencia de autoridad, los Derechos Humanos han provocado está situación, o las autoridades han decidido emplear al Ejercito Mexicano en actividades netamente de civiles. Como la construcción del aeropuerto de Santa Lucia “Felipe Ángeles”. No pongo en tela de juicio la capacidad de los Ingenieros Militares; como en el caso de los Médicos Militares son muy buenos doctores, entre ellos existe una competencia por ser los mejores, por las exigencias castrenses, por todo lo que tienen que cumplir dentro del Ejercito como: las maniobras un ejercicio que hacen para poner en práctica el manejo de armas y muchos ejercicio de supervivencia.

Los programas sociales han tenido muchos problemas para concretar el funcionamiento que esperaba el Presidente, uno de ellos es la falta de infraestructura financiera en México, reprochó a la banca privada, la falta de dimensión social. En los recorridos que ha realizado a lo largo y ancho del territorio, nunca se percato que no existía infraestructura financiera, en las poblaciones dónde les habla de los adversarios, de gobiernos corruptos, nunca tuvo necesidad de ir a un cajero o banco y percatarse de que no había, habrá llevado efectivo siempre, para no necesitar de un cajero automático. Hoy se ha percatado de Hospitales sin terminar, le falta darse cuenta de las escuelas no existentes y las que hay sumamente precarias en las poblaciones dónde hoy habrá infraestructura financiera.

“La ola verde” iniciara las obras de sucursales para el Banco del Bienestar, ya que la banca particular no ha cumplido con la cobertura. Habría que preguntarles a los Banqueros, porque no existía esta infraestructura, será porque las poblaciones son: analfabetas, muy pobres, son indígenas que hablan algún dialecto, las sucursales del Banco del Bienestar empleará ejecutivos de cuenta que hablen dialecto. El Ejército construirá 2, 700 sucursales ¿Cuál será el personal? López Obrador indicó que sólo hay sucursales bancarias en mil municipios del país, por lo que más de mil 500 comunidades carecen de Bancos.

En los Bancos del Bienestar, estarán para los fondos de los programas sociales, y habrá otros servicios, como las remesas que mandan los paisanos.

La construcción de las 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar tendrá un costo de más de 10 mil millones de pesos. Se harán 100 por mes; ¿en las comunidades habrá luz e internet en las sucursales? ¿Habrá vigilancia o elementos de seguridad? Cámaras de vigilancia. Porque también la “ola verde” trasladara los apoyos sociales.

El Ejército Mexicano hoy es como el Espíritu Santo, está aquí, allá en todas partes. Constructores, Plan DN-III, Integradores de Internet, combaten el Huachicol, trasladan valores por aire, tierra y mar.

Los apoyos sociales en esta 4T., hicieron ver que en las poblaciones están olvidadas en todos los sentidos sin ninguna infraestructura, será que con estas sucursales se acabara la violencia en las poblaciones, habrá un crecimiento en el campo. Hasta parece un sueño.

