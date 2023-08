La Guayaba y La Tlayuda estarán en el Festival Internacional de Cabaret

La compañía morelense "La Guayaba y La Tlayuda" se presentarán una vez más en el 20° Festival Internacional de Cabaret de la Ciudad de México con el estreno de la obra "Señor Travesti" el 18 de agosto a las 17:00 horas en el Centro Cultural José Martí, entrada libre.

Con dirección y dramaturgia de Gabriel López “La Tlayuda” y Daniel Saa “La Guayaba”, cuentan esta historia en la que el protagonista es el señor Travesti, miembro de la comunidad gay que trabaja en un club nocturno y que por jugarretas del destino queda a cargo de un pequeño niño de quien ahora tendrá que ocuparse.

Entre la vida atareada que tiene y la responsabilidad de cuidar ahora a una personita, el protagonista se verá envuelto en un sin fin de peripecias que harán cambiar su rutina de vida. Sin darse cuenta, su vida dará un gran giro que lo pondrá en una situación que no imaginó, pero que después no querrá dejar ir, a pesar de las contrariedades que surgirán.

“Habla de una persona que trabaja en un club nocturno, llamado Desierto’s Gay, él se encuentra con un niño que vive en la misma vecindad porque su mamá lo dejó el niño piensa que lo han abandonado y en ese tiempo el Señor Travesti lo cuida”, expresó Gabriel López “La Tlayuda”

Asimismo, detalló que la idea de este espectáculo surge de la inquietud de la compañía “La Guayaba y La Tlayuda” ante la necesidad que transita en algún momento por sus mentes, de ser padres.

“Trata sobre las necesidades que tienen las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ de querer tener un hijo o hija, y es que a veces nos sentimos en el momento de que una pareja no nos es suficiente y tenemos esa necesidad de ser padres y tener a alguien con quien compartir todo lo que uno ama en este mundo. El mensaje que queremos dar es que, dentro de la comunidad, hay personas que también pueden ser buenos padres y madres, y no como siempre nos han catalogado como personas pervertidas, que no podemos criar, ni adoptar”.

En esta ocasión, el elenco está integrado por Daniel Saa “La Guayaba”, Gabriel López “La Tlayuda”, Fernando Martí y Yesenia Hernández Cipriano, con el apoyo en asistencia técnica de Aldo Martez.

“Todo ocurre dentro del bar que tiene el nombre de ‘Desierto’s gay’ porque de alguna manera queremos mostrar esa vida interna que tienen esos personajes de la vida nocturna de travestirse, porque a lo mejor pensamos que no hay un sentido en su vida por el cual están trabajando o haciendo lo que hacen y queremos mostrarlo como muy desértico. Los personajes son La Hermana Mana, que es Fernando Martí; Luna Negra, interpretado por Daniel Saa; y yo hago a La Luchadora, una mezcla de Lucha Villa y Dora la exploradora un personaje muy divertido, y al niño. Asimismo, Yesenia interpreta un personaje que es el suspenso dentro de la obra; y así interpretamos a otros personajes ocasionales”.

Asimismo, Gabriel López participará en la Tertulia “20 años de fiesta cabaretera” que se realizará el 23 de agosto a las 18:00 horas en el Teatro Bar El Vicio, junto a Astrid Hadad, Tareke Ortiz, Roshell Terranova y Ceci Sotres; quienes contarán sus experiencias, visiones y expectativas tanto del género como de la vida.

“Es muy padre poder ver cabaret porque cambia la perspectiva de la vida y genera conciencia de muchas cosas de la vida que no tenemos bien planteadas. Disfruten del cabaret que es pura risa y diversión”.

Cabe destacar que desde 2015 la compañía morelense ha participado en el festival, por lo que Gabriel mencionó que se sienten muy contentos de ser parte del Festival Internacional de Cabaret en su edición número 20, para festear ese logro de los 20 años y todo ese esfuerzo que se hace por mantener vigente el festival y que siga creciendo cada vez más.

Conéct@te:

Facebook: /LaGuayabaylaTlayuda





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube