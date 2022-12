La exposición “La Galería” llegó al Mucic

El pintor Fernando Hidalgo inauguró su exposición pictórica "La Gallería" en el Salón Azul del Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), una serie de obras que realizó durante 2022 en homenaje a la figura de los gallos y a las obras de famosos artistas.

El artista mencionó que la inspiración para hacer esta serie, viene de una cuestión un tanto afectiva y familiar, además de que siempre le gusta mezclar lo lúdico en sus aunque no siempre lo denota, pero en esta ocasión, es muy evidente.

"La idea de esta exposición, en parte proviene de una reconstrucción de mi historia personal que tiene que ver con un gallo. A. los siete años, mi hermano me puso a pintar por primera vez y yo le hice un gallo y se lo regalé a mi papá. El gallo estuvo en casa durante muchos años, y después cuando falleció mi papá, mi hermano se lo llevó para dárselo a su hija y me quedé con un vacío visual. También, recuerdo que de niño, antes de tener un perro, mi abuela tuvo un gallo llamado Ramiro que me cuidaba como un perro. Entonces, es un juego de memoria afectiva, para dar agradecimiento a mi hermano y a la pintura que me cambió la vida", expresó Fernando Hidalgo.

Destacó que el gallo es una figura muy importante a nivel mundial, que es originario de Indonesia con el gallo bankiva, y que ahí se difundió por todo el mundo.

"Es un símbolo muy importante en filosofía y en muchas culturas, como en México, China y Francia. Y otro motivo que encontré para esta exposición, es que me gustan mucho los animales, y descubrí datos de que cada año se matan más de siete billones de gallos o pollos machos, por una cuestión comercial y es un homenaje a ellos".

La exposición está integrada por diversas obras que en su mayoría fueron realizadas durante el 2022, sólo una es del 2017, y ya está vendida, únicamente la utilizó para integrarla a la muestra.

En el texto de sala, escrito por la artista multidisciplinaria Xóchitl Espinoza, menciona que la obra de Fernando Hidalgo se caracteriza por materializar la cultura popular y universal. Así como por jugar con los estilos realistas y abstractos.

"En esta muestra titulada 'La Gallería', exhibe pinturas con el tema: Retratos de gallos. En cada una; se expone un gallo definido con su propia personalidad, los animales se adueñan de un paisaje conocido, que hace referencia a los grandes cuadros de la historia del arte. Hidalgo nos hace contemplar y pensar en las Gallerías como retablos culturales e históricos. Esperamos 'tomen su boleto' y disfruten de este recorrido", comenta Xóchitl Espinoza.

En sus obras, hace referencia a las obras de pintores como Sandro Botticelli, Frida Kahlo, Kandinsky y Gustav Klimt; así como a las famosas obras "El grito" de Edvard Munch y "La Gioconda" de Leonardo da Vinci, protagonizados por la figura del gallo y su propio estilo.

"Me gusta mezclar los fondos abstractos con alguna figura realista, la naturaleza, las flores y en esta cosa de jugar con el gallo, recordé que en las caricaturas cambiaban personajes en cuadros famosos por personajes, y traté de hacerlo con el gallo en un experimento. Y también, fue un homenaje a los pintores, porque soy autodidacta, y aprendí de los libros y de los grandes artistas".

Fernando Hidalgo inició su formación en la pintura a los siete años, con su primer cuadro, que justamente fue el del gallo. A partir de ahí, se formó de manera empírica con libros y exposiciones, admirando la obra de otros artistas.

"Inicié por mi hermano, cuando tenía siete años. Y ahora, mi nieta Ana que tiene seis años, ya la puse a pintar e hizo un pollito, que está en exposición dentro de esta muestra".

Finalmente, el artista agradeció al Mucic por abrirle las puertas a los artistas y permitir que compartan su obra y talento con el público.

La exposición "La Gallería" permanecerá abierta únicamente hasta el domingo 11 de diciembre, y puede visitarse de martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, y sábado y domingos de 10:00 a 15:00 horas, entrada libre. El artista comentó que la muestra será itinerante y para 2023 se presentará en Madrid, España.







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!