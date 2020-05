La educación virtual y la crisis del conocimiento

“El mayor cambio que requiere el aprendizaje virtual es la flexibilidad y el reconocimiento de que la estructura controlada de una escuela, no es replicable en línea”, Noah Dougherty, director de diseño en Education Elements.

La pandemia articuló nuestros desajustes, fragilidades y deficiencias. Y, al sistema educativo, lo encontró hecho polvo, en su necesidad de brindar educación virtual de calidad.

Hoy, el apoyo socioemocional en la educación, ahora virtual, es crucial ante la contingencia, pues, tanto alumnos como profesores vivimos realidades, todavía, muy lejos de ser iguales, y que ante la crisis, impiden la enseñanza y el aprendizaje.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) realizada por el INEGI, en nuestro país, en el año 2019, sólo el 44.3% de los hogares tenían acceso a una computadora, sin embargo, ello no significa que puedan disfrutar del mundo tecnológico y sus ventajas, pues un importante porcentaje, pese a contar con un equipo de cómputo, carecían de acceso a internet en sus hogares, por una o muchas razones: falta de recursos económicos, falta de infraestructura en su localidad o nulo conocimiento sobre su uso.

La brecha de desigualdad tecnológica, no es el único factor que impide una educación de calidad en tiempos de Covid-19. La analfabetización digital y la incapacidad de abordar el conocimiento fuera de las aulas, se ha convertido en un problema, que hoy pesa a más de 40 millones de estudiantes en nuestro país. Pues, la acumulación de información y trabajo (tarea) en casa, no se puede convertir en sinónimo de conocimiento, la información por sí sola no nos lleva a comprenderla. Se requiere tiempo, atención, reflexión, análisis, socialización alumna/alumno-profesora/profesor, que ante una crisis no únicamente sanitaria, se vuelve una completa irrealidad.

Estamos conscientes que no se puede postergar más la educación digital, pero antes de ello, habría que combatir primero, las brechas de desigualdad social y económica, que no permiten a más de la mitad de los hogares mexicanos tener acceso a una computadora e internet o, incluso, contar con un espacio cómodo y apto para estudiar desde casa. La educación en línea en tiempos de Covid es inevitable, pero no por el hecho de ser inevitable, se debe solamente aceptar a ciegas.

El “Aprende en casa”, hoy es una realidad, atrofiada y empobrecida, no sólo de la capacidad de enseñar, sino también de entender, que nos está costando y nos seguirá costando, aún, cuando todo esto termine.