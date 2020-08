La contigencia a través del lente

La fotografía ha sido fundamental para documentar los sucesos que ocurren en el mundo, como una forma de plasmar la historia en imágenes.

La pandemia que vivimos hoy en día, se ha convertido en un hecho histórico a nivel mundial, mismo que dejará huella de distintas formas; sin duda, el arte es una de estas manifestaciones, pues el confinamiento ha sido un contexto de inspiración y reflexión para los artistas y creadores.

La artista Nathzel ha trabajado cuatro series fotográficas basadas en la pandemia, con el objetivo de plasmar diversas perspectivas y problemáticas que surgen a raíz del Covid-19 y cómo han afectado a la sociedad.

Inició como un proyecto escolar en el que tenía que tomar fotografías referente a la pandemia, me di cuenta de muchas cosas entorno a este tema que me dejaron intrigada y pensé en expresarlas en series con distintas perspectivas, teniendo en común el internet; ya que ha sido nuestra principal fuente de información y comunicación durante estos últimos meses, nos ha informado, nos ha mentido y desmentido, nos ha entretenido y nos ha mantenido conectados con nuestros familiares y conocidos que no hemos podido ver desde hace mucho, detalló Nathzel.

“Somos un chiste”: línea de tiempos, con sucesos desde el inicio de la pandemia, desde consumismo, compras de pánico, amarillismo, falsas noticias, virus, cuarentena, trastornos, desinfección y nueva normalidad.

Consta de 10 fotos donde estoy vestida de médico pero el traje está hecho con bolsas de plástico de una reconocida tienda, con un fondo de collage con marcas, nombres de tiendas y productos. Con esta serie, intento protestar que con la pandemia, todo parece una tira cómica, representándonos como una caricatura porque nos ven como un mal chiste.

De la serie mal chiste.

Serie sin identidad.

Otro de los proyectos se llama “Sin identidad”, en el que a través de tres fotografías proyecta cómo los seres humanos nos hemos visto hundidos en las redes sociales, como única forma para convivir y socializar, “perdimos nuestra identidad para entregarla al Internet, entregarle qué y quiénes somos, entregarle nuestra información, nuestras características, nuestros gustos y disgustos, nos hemos quedado sin identidad una vez que damos aceptar a los términos y condiciones”.

Asimismo, otro de sus proyectos es fotografía documental en el que retrata la vida cotidiana fuera de casa, con aquellas personas que no pueden estar en confinamiento por sus actividades laborales, pero tratan de cuidarse con las medidas necesarias de higiene. Nathzel cuenta con un proyecto más que aún no ha definido, pero en forma de retrato plasma una visión física de las personas enfermas de Covid-19.

La preparación para estas series fue muy complicado, tuve muchos bloqueos artísticos, emociones encontradas por todo lo que vivimos, el confinamiento, los decesos y la incertidumbre, pero al final quedé satisfecha con el resultado y muy contenta por mi evolución artística al incursionar fuera de mi zona de confort y protestar con arte lo que estaba sintiendo en ese momento.

La artista

Odette Nathzel Tapia Cristain incursionó oficialmente en el arte a mediados del año 2018 cuando entro al Centro Morelense de las Artes ubicado en Cuernavaca Morelos, ahi curso el propedéutico a las artes visuales y el Diplomado de fotografía

La fotografía ha sido el principal medio que encontró para explorar, expresar y enseñar diversos temas de su interés por ejemplo el erotismo, las masculinidades, el acoso y actualmente el Covid19.

Conoce su obra en el Instagram: @nathzel