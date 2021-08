Este fin de semana, la compañía Tres de copas teatro, estrenará la obra "Ella", con dos funciones el 20 y 21 de agosto, a las 19:00 horas, en la Casona Spencer. Esta obra, escrita y actuada por Félix Vanessa Alvarado Martínez, es un monólogo donde una persona se cuestiona ¿quién es?, cuando de repente todo lo inculcado por sus padres parece no tener sentido.

"Es un monólogo de una chica que fue educada cómo hombre porque sus papás siempre quisieron un varón, hasta que crece y empieza a dudar si lo que hace es porque de verdad lo quiere así o por seguir complaciendo a su papá", expresó Félix Vanessa Alvarado Martínez.

La actriz y dramaturga explicó que este proyecto nació por una clase que trataba sobre experimentación de escena, donde trabajó con otras amigas. El primer producto fue un monólogo de 15 minutos, posteriormente, les gustó la idea, y decidieron hacer el montaje.

Desde el inicio, siempre han trabajado tres mujeres en el proyecto, algunas salen y se integran otras, como es el caso de la actriz morelense Eréndira Castorela, que se ha sumado al proyecto para apoyar en la producción y difusión. Además, realiza una importante reflexión sobre el trabajo de apoyo entre mujeres creadoras.

"Me integré a este proyecto al conocer a Vane, quien me contó de este monólogo, me encantó la idea y de inmediato le dije hay que moverlo. Ha sido interesante este proceso en el que me he integrado porque me gusta ver cómo trabaja Vanessa, y creo que es súper importante que entre nosotras como creadoras escénicas, debemos impulsarnos, porque creo que hay mucho trabajo qué hacer en el reconocimiento como mujeres creadoras. Además, me parece interesante hacer redes de apoyo para que los proyectos vayan cobrando vida y teniendo mayor presencia y poder, porque tenemos muchas cosas que decir", dijo Eréndira Castorela.

Cabe destacar que la obra iba a estrenarse en marzo del año pasado, un fin de semana después de que se anunciara el cierre de foros y espacios por pandemia en México, por lo que ya no fue posible. Ahora con el próximo estreno, Félix Vanessa Alvarado Martínez está muy contenta de por fin presentar este proyecto

"Todo el trabajo, desde la construcción, el marcaje y la dramaturgia la hice yo, no está inspirado en ningún texto y explora estas cosas del teatro físico, no tiene escenografía es puro trabajo de actuación e iluminación. Estoy muy nerviosa pero también emocionada porque es un proyecto al que le he dedicado mi alma y es algo que siempre he querido mostrar al público para ver sus reacciones y cómo lo reciben".

Finalmente, Eréndira Castorela hizo hincapié en la importancia de apoyar a los artistas morelenses y de asistir al teatro en estos momentos tan difíciles, pues sin duda, sumando esfuerzos todos podemos seguir adelante.

"Hay que recordar que lo padre del teatro es que es vivo y está ahí, además es muy diferente la relación que se genera en un espectáculo en vivo en el momento real. Las nueva normalidad nos ha dado el teatro a través de la virtualidad, pero nunca será lo mismo, por eso es importante decirle al público que nos acompañe a las obras presenciales, que apoyen al talento morelense y sobre todo que se den la oportunidad de disfrutar de esta obra, porque seguramente muchas mujeres encontrarán cosas con las que se van a identificar".

Debido a la situación de la pandemia y de que Morelos se encuentra en semáforo amarillo, ambas funciones serán con cupo limitado, los asistentes deberán usar cubrebocas todo el tiempo y se contarán con los protocolos de higiene.

Los boletos ya están disponibles a través de la página de Facebook e Instagram, y su costo es, General: $120 y Con descuento a estudiantes: $80.

Facebook: Tres de Copas Teatro

Instagram: @tresdecopasteatro