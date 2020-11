El artista Miguel Ángel Guerrero Herrera celebra 10 años de representar a la Catrina de Cuernavaca, un emblemático personaje que se ha convertido en parte importante de las celebraciones de Día de muertos en la capital morelense.

“Para mí significa mucho ser la Catrina de Cuernavaca, es algo que me encanta, representar a la muerte de esta manera festiva para nuestras tradiciones, muy alegre y llena de sorpresas es muy importante”, expresó Miguel Ángel Guerrero Herrera.

Ha sido una década de celebrar la vida y la muerte con este personaje, que sin duda ya es uno de los favoritos del público morelense y de los turistas, quienes año con año, acuden a los eventos y espacios culturales para tomarse la foto del recuerdo con la magnífica Catrina de Cuernavaca.

“Justo cuando hay una posición en el municipio y en el estado, que la gente me reconozca como La Catrina de Cuernavaca es muy importante y me dice que mi trabajo se está cumpliendo tal y como lo quiero, además de que la gente ve al personaje vigente y que los sigue sorprendiendo. En este tiempo, la Catrina de Cuernavaca es un icono de la ciudad y eso me da mucha alegría, me motiva a seguir trabajando y también representa un compromiso enorme del artista Miguel Ángel Guerrero Herrera”.

Fue en 2009 cuando inició su inquietud de hacer un personaje emblemático como La Catrina, mientras realizaba su servicio social en el Centro Cultural Infantil La Vecindad.

“En aquel entonces estudiaba Informática y sólo me dedicaba a hacer base de datos, tenía mucho tiempo libre y siempre me gustó mucho e arte, entonces trabajaba junto a los niños; y en los festejos de noviembre había un chico que hacía la Catrina en zancos y cuando vi la reacción de los niños me pareció algo muy interesante porque tenían reacciones entre miedo y alegría; esa parte donde la muerte te da miedo y te impone, pero a la vez es alegría, entonces decidí que algún día haría algo así”.

El artista realiza su propio maquillaje dándole un toque especial.

Un año después, en su trabajo realizaron una concurso de disfraces, y de inmediato pensó en que el disfraz ideal por supuesto sería el de la Catrina; así que hizo su vestuario con papel y alguien más lo maquilló.

“No gané el concurso y justo sentí que lo que faltó fue que yo mismo me maquillara. Al siguiente año me maquillé con tutoriales y utilicé un vestuario bien elaborado, también hice mi primer sombrero y ahí gané mi primer concurso. Me fui al Jardín Borda y fue una gran experiencia con el público que se acercaba a tomarse fotos conmigo y a felicitarme por el atuendo; eso me motivó a seguir y a partir de ahí, me quedé pensando en que haría el siguiente año y así inició todo”.

Durante estos 10 años los retos que he tenido es justamente respecto al vestuario nuevo y la incertidumbre de saber si podrá presentarse en la calle o en algún espacio cultural, pero afortunadamente ha contado con mucho apoyo.

“Es dejar que la misma energía y el personaje te hable para saber qué vas a hacer, encontrar los materiales, buscar dentro de los bazares y armar un diseño durante todo el año, ya hasta agosto o septiembre tienen una visualización para empezar a trabajar y también controlar mi peso. Otro desafío es encontrar espacios, pero he tenido muy buen apoyo”.

En año, las celebraciones han sido diferentes debido a la crisis por la pandemia, sin embargo, La Catrina de Cuernavaca estuvo en el Festival Copalli en la Casona Spencer y en El Motivo.

“Cancelar hubiera sido algo muy feo, qué bueno que las festividades pudieron continuar a la distancia y con las medidas de higiene sanitarias; y bueno agradezco a las personas que gustan del personaje y que siempre me apoyan”, finalizó.

La Catrina de Cuernavaca / Foto Cortesía: Javier Toledo El público ha recibido a La Catrina con mucho cariño / Foto Cortesía | La Catrina de Cuernavaca Cada año, renueva su majestuoso vestuario / Cortesía Cada año, renueva su majestuoso vestuario.

Conéct@te:

Instagram: @catrinacuernavaca

Facebook: Catrina Cuernavaca Miguel Angel Guerrero Herrera