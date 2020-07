La capacidad de empezar de cero, representa muchas oportunidades, de rehacer y volver a crear para hacer mejor, motivo por el cual agradezco profundamente al

Director de esta casa Editorial Daniel Martínez la gran oportunidad que se me brinda de informar al escribir, y espero que lejos de recibir elogios de su parte, estaré ansioso de escuchar o leer su primera critica para este novato columnista tal y como si fuera unos de sus alumnos de catedra de periodismo y sin más preámbulo inicio en esta fecha tan memorable este camino.

Los inicios son siempre la antesala de una aventura. Porque cada cosa que uno empieza, ya sea una actividad, una relación, o experiencia exige capacidad de anticipación, implica certezas y acuerdos, pero también una dosis importante de incertidumbre.

Iniciar es entender que vamos a atravesar muchas situaciones que están fuera de control porque no siempre somos los pilotos de nuestros comienzos. Muchas veces nos entregamos a un viaje compartido y donde depositamos confianza en quienes nos acompañan y decidimos hacerlo porque es una experiencia que elegimos encarar juntos y arriesgarnos.

Todos los comienzos son una hoja en blanco y está en nosotros escribir la mejor historia posible. Son una especie de viaje iniciático que nos pondrán ante situaciones a veces hostiles, difíciles o adversas y hasta movilizantes, incluso aunque no seamos conscientes en ese momento de lo que se está abriendo delante de nosotros.

Precisamente se dice que algunos inicios y situaciones cambian y forjan el carácter y espíritu de una persona. Son esos inicios que pueden marcarnos de por vida y de alguna manera impactan por dentro, por fuera y como viviremos algunas situaciones posteriores.

Nada pasa por casualidad es una frase que nos recuerda que hay algo más allá de todo este mundo material que conocemos, que hay algo detrás que lo maneja dándole un orden perfecto y maravilloso.

Nada pasa por casualidad, esta frase es muy profunda y sumamente poderosa porque nos muestra que nunca hemos estado solos, que cada uno de nuestros pasos es guiado y acompañado por una inteligencia infinita que siempre está con nosotros para apoyarnos y llevarnos a donde deseamos.

En el pasado, los periódicos reservaban sus columnas para las plumas más respetadas. No cualquiera tenía un espacio para escribir su opinión, y cada palabra escrita por ellos era leída y aceptada como cierta. Ser columnista significaba un privilegio, pero, sobre todo, una gran responsabilidad.

Los tiempos han cambiado, los medios de comunicación se han masificado y ahora cualquiera puede escribir sobre cualquier cosa, con ventajas y desventajas para los lectores. Por un lado, los periodistas jóvenes no tienen que esperar toda una vida para poder opinar como bien me lo platicaban. Hace 20 o 30 años, la columna que están leyendo en este momento y el medio de comunicación en donde está alojada serían impensables. Al mismo tiempo, la llegada de Internet ha permitido que muchos jóvenes puedan hacer públicas sus opiniones, en algunos casos mucho mejor razonadas que las de los propios periodistas. Las fuerzas básicas del medio ya no están en las escuelas, sino en la red. Sin embargo el día de hoy 17 de julio del 2020, en medio de esta pandemia inicio una experiencia, que hasta hace algunos días no la tenía contemplada, sin embrago como lo mencione, nada pasa por casualidad, y la capacidad de empezar de cero, representa muchas oportunidades, me di a la tarea de investigar y preguntar a algunos de los grandes del periodismo con los que cuenta este hermoso Estado sobre sus consejos para un columnista novato y logre recopilar algunos grandes consejos que espero atender puntualmente semana con semana, entre ellos entendí que para convertirse en un buen columnista, se requiere;

1.- Que sea coyuntural. Eso quiere decir que se relacione con lo que está sucediendo en ese momento.

2.- Que tenga un ángulo distinto. El problema con tratar de ser coyunturales es que muchas veces los textos se reducen a la opinión del columnista sobre lo que pasó el fin de semana. ¿Por qué voy a querer leer eso? ¿Qué me aporta? Siempre hay que buscar enfoques diferentes e interesantes para el lector.

3.- Que sea universal. ¿le importa realmente al resto de la gente? Si quieres hablar de algo específico, trata de relacionarlo con temas que sean de interés general.

4.- Utiliza tus fortalezas. Para empezar a ganarse el respeto de los lectores, hay que demostrar que sabes de lo que hablas. Para ello, comienza hablando de lo que sabes. Mientras tanto, estudia.

5.- Piensa en tus lectores. Analiza a tus lectores y escribe para ellos. Y no te olvides de darles material interesante, no algo que ya hayan visto 50 veces en televisión y leído en 342 páginas, probablemente mejor escrito.

6.- Utiliza lenguaje simple. Lo más importante es que el lector entienda lo que quieres decir. Las oraciones impecables llegarán por sí solas, con el tiempo y la práctica.

7.- Si quieres quejarte, hay mucha competencia. Busca algo distinto.

8.- Aporta algo nuevo. Intenta que, cada vez que un lector termine de leer tu columna, se quede con un aprendizaje. Puede ser un dato, un punto de vista o, si tienes acceso, una exclusiva.

9.- Si quieres ser polémico, susténtalo. ¿Tienes una teoría de la conspiración? ¡Bien! ¿Quieres que te tomen en serio? Aporta pruebas. Ser polémico es una garantía de tener lectores; no sustentarlo es una garantía de que nunca más te van a leer.

10.- Escribe, estudia y vuelve a escribir. Practica lo más posible, pero no escribas lo primero que te salga de la cabeza. Ni una falta de ortografía. Eso es suficiente para descalificar cualquier análisis.

Siguiendo y atendiendo estos valiosos consejos, espero ponerlos en práctica cada vez que piense en escribir una columna.

La imprevisible pandemia mundial provocada por el SARS -COVID 2 ha provocado que las medidas tomadas por las autoridades para frenarla provoquen una serie de externalidades que han afectado a todos los órdenes sociales, incluida, por supuesto, la Justicia, y en todas las dimensiones anteriormente enumeradas. La justicia mexicana ya estaba colapsada, superada, en su organización, distribución, concepción y por supuesto, resultados, no fue el virus.

Ante esta situación, ufanamente se dice que se requieren mas medios humanos y materiales. Sí, los medios humanos y materiales son necesarios para la eficacia de la administración de justicia, pero no son, por sí mismos, la clave a la hora de dar respuesta a la gran pregunta de nuestro tiempo. De hecho, los estudios demuestran que una mayor asignación de recursos no tiene como efecto directo una mejora de los sistemas judiciales.

La clave es una transformación absoluta y completa de nuestra administración de Justicia, del propio concepto que tenemos de ella, de sus procesos, de sus dinámicas, de su concepto. En definitiva, y ojo, salvaguardando los derechos constitucionales, realizar un ”upgrade” con todas sus consecuencias. Porque las empresas, pequeñas, grandes y muy grandes, en general, han sabido adaptarse a un entorno cambiante, tecnológico, muy dinámico y en constante evolución, y la Justicia se ha rezagado porque no continuo dentro de sus límites con un proceso similar.

El sistema judicial es ineficiente, ineficaz y, finalmente, a todas luces, inefectivo. Y lo es con los recursos que actualmente tiene a su disposición, sin añadir ninguno más. El resultado de su producción está muy por debajo de la frontera de posibilidades de producción, el sistema judicial sigue siendo lento y no cumple su objetivo, que no es otro que impartir Justicia de la mejor manera posible en el menor tiempo posible, debe ser una conclusión que no ofrezca mayor debate.

El día de hoy alcanzamos los 123 días de confinamiento judicial, cuando los bares nos comienzan a refrescar y las peluquerías a embellecer, los juzgados, sin embargo, no traen justicia. Nuestra diosa marchó, se puso en cuarentena y se detuvo el tiempo, el reloj sin arena, no calcula el tiempo y los días transcurren sin importar que derecho ni obligación acontece en esta nueva normalidad.

Estamos pagando el precio de la IMPREVISIÓN, lo paradójico es que, quienes deciden que se habiliten y se tomen medidas extraordinarias incluyendo el cese de los periodos vacacionales y lo consideran una necesidad “obvia”, somos los que no hemos hecho nuestros deberes, que ahora imponen pagar el precio de nuestra inoperancia a quienes sí los han hecho, los jueces.

Durante la vigencia del estado de alarma se ha tenido que paralizar la mayor parte de la actividad judicial, incluida la tramitación escrita o a puerta cerrada en los juzgados, y no sólo los juicios y vistas presenciales, no es porque dicha medida fuera lógica o estuviera exigida por las circunstancias, sino por una falta de medios informáticos que habilitaran la posibilidad de teletrabajo y por una carencia de medios de protección que permitieran la prestación presencial con garantías, pero a eso debemos de sumarle la falta de idea para reactivarnos.

Sin embrago algunos jueces han seguido TELETRABAJANDO, entendiendo a la telemática como el campo de la ciencia que engloba los conocimientos de la informática y de la tecnología de la comunicación para el desarrollo de diseños, procesos y técnicas de servicios o aplicaciones que permiten transmitir datos, aun con limitaciones, pero los funcionarios encargados de la tramitación procesal no podían hacerlo por la falta de recursos para ello.

Las administraciones públicas, una vez más, hemos sido las principales incumplidoras de las normas que nosotros mismos establecimos y que parecen obligar sólo a los demás. En el ámbito de la Justicia hasta hoy no se ha exigido el cumplimiento de dichas disposiciones.

Se ha presentado al día de hoy una parálisis de una centena de días, como un problema gravísimo que hay que afrontar con medidas excepcionales, por parte de quienes durante años no hemos reaccionado ante una situación crónica en la que con frecuencia se están señalando juicios a seis meses, uno o hasta dos años vista. Años, no semanas.

El COVID-19 y sus efectos no son el principal problema de la Justicia ni de lejos. Que contribuirán a agravarlo en cierta medida, SI nadie lo duda. Pero que el grueso de la situación que arrastramos nada tiene que ver con esta emergencia sanitaria, también conviene recordarlo una y otra vez. Porque un error en el diagnóstico conduce con frecuencia a equivocarse también en las soluciones.

Durante largo tiempo, no se ha apreciado una voluntad política, en los gobiernos de ningún signo, para afrontar la situación de sobrecarga estructural y de retrasos escandalosos. No ha existido un diálogo para impulsar reformas procesales que puedan agilizar procedimientos sin recortar derechos de los justiciables. No se han analizado las raíces de la litigiosidad masiva de millares de casos similares incluida la que la propia Administración provoca con sus incumplimientos, para buscar soluciones preventivas. No se han establecido mecanismos de solución extrajudicial de conflictos que realmente funcionen. No nos aproximamos a la media europea de jueces por población. Y tampoco digitalizamos de verdad la Administración de Justicia. Pero ahora, estamos ante una demora coyuntural, de pronto asistimos a un rasgado de vestiduras y a la proclamación de que hay que adoptar medidas tan injustificables como la que analizamos.

Si de verdad se quieren atajar las consecuencias coyunturales de esta crisis excepcional, se deben de adoptar medidas razonables, como un buen plan de refuerzo judicial, sin ocurrencias tan dañinas y tan poco efectivas como la habilitación de portales de citas que en nada contribuyeron a restablecer la justicia.

“Como siempre: lo urgente no deja tiempo para lo importante”, se quejaba Mafalda. Así que, una vez afrontado lo excepcional, será el momento de que se escuche a quienes conocen la realidad de Justicia, jueces, fiscales, litigantes e impulsen las reformas, medidas e inversiones que lleva años necesitando este pilar básico del Estado de Derecho.

La Justicia no ha sabido, ni le han dejado, ser otra cosa que lo que es actualmente, un callejón sin salida. Un problema para legisladores y para la propia sociedad.

La pregunta sería es; ¿Estamos dispuestos a que Morelos tenga una justicia moderna, eficiente, y eficaz?

Las llamadas a más medios humanos y materiales son inservibles si no se conjugan con medidas de otro tipo. Mientras tanto, Roma sigue ardiendo. Y nosotros con ella

Concluyo insistiendo que las coincidencias, son una forma que toman los milagros para darte pistas, para guiarte y conducirte por el camino más armonioso hacia lo que quieres lograr o sacarte de un apuro, tengo claro en mi mente que quiero , hacia donde quiero llegar, y dejo todo en manos de Dios y del universo echando una vista atrás Hoy en el día de mi cumpleaños cobra sentido una frase que leí en mi búsqueda personal… “sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que podemos hacer en un día”. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este periplo.