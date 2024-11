La Cámara Nacional de la Industria Editorial cumple 60 años

Con la entrega de sus premios anuales, la Cámara de la Industria Editorial (CANIEM) celebró 60 años como una institución autónoma en favor de los intereses de los editores mexicanos en defensa de la libertad de expresión y los derechos de autor.

Con sus 222 actuales afiliados, durante este tiempo, a decir de su presidente, el ingeniero Hugo Setzer, la industria editorial se ha fortalecido.

“Hemos tenido muchos cambios y transformaciones, particularmente en los últimos 25 años en una buena parte por la tecnología, pero también porque nos hemos tenido que adaptar a entornos complicados, como fue la pandemia. Hoy la industria se sigue recuperando, aunque con sus claroscuros. Hay sectores que se han recuperado muy bien, pero también hay otros como es el de los libros educativos, donde sí tenemos un problema”, comenta Setzer, en entrevista con El Sol de México.

Sin embargo, ante la creciente competitividad del mercado editorial a nivel internacional, el ingeniero apunta que el desempeño de la cadena de producción y venta editorial mexicano podría ser mejor “considerando la propia fortaleza de la industria y el tamaño de país que tenemos, pero nos faltan políticas públicas entorno al libro y la lectura”

“La razón de por qué España, aunque tiene una tercera parte de nuestra población, posee una industria editorial más grande e importante que tiene que ver con políticas públicas que ellos sí tienen y a nosotros nos faltan. Debe haber una visión integral por parte del estado que reconozca que el libro es algo especial que tenemos que cuidar y fomentar.

“El Ministerio de Cultura de España apoya a sus editores en diversos eventos y ferias nacionales e internacionales; también tienen otro tipo de apoyos que tienen que ver con la transportación de libros que les ha sido muy útil, al grado de que, por ejemplo, un cliente de Guatemala nos dijo que le sale más barato importar libros de España que de México a Guatemala”, explica.

Premian a Socorro Venegas

Tras entregar los reconocimientos a los mejores libros por parte de los mismos editores. La CANIEM hizo merecedora a la editora Socorro Venegas (San Luis Potosí, 1972), con el premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial 2024, galardón que desde 1948 se entrega a quienes dedican su vida a la difusión cultural a través de libros y publicaciones, dejando una huella en la industria editorial.

En la ceremonia la CANIEM reconoció su labor como escritora y editora, como directora de Fomento a Lectura y el Libro del extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; coordinadora de Obras para Niños y Jóvenes del Fondo de Cultura Económica; y como directora de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, donde creó la colección “Vindictas”, que recupera las voces de escritoras latinoamericanas marginalizadas del siglo XX.

“Me gustaría que ‘Vindictas’ signifique mucho más que un acto de venganza, prefiero por mucho el efecto restaurativo y el gozo de ver a nuevas y nuevos lectores conociendo a su ancestras literarias, de docentes sumando a las biografías de sus cursos a más autoras, de editores adoptando la mirada oblicua, a ellas y las contemporáneas. Y no porque estemos frente a un nuevo ‘Boom’, sino porque las mujeres también son seres humanos y tienen talento”, dijo la autora.

Sigue detenido proceso de los libros de texto gratuitos

Durante el evento Hugo Setzer reafirmó la postura de la CANIEM en contra de la convocatoria que hizo la Secretaría de Educación Pública (SEP), para la elaboración, publicación y distribución de libros de texto gratuitos, misma que se impugnó en abril de este año. Sin embargo, el funcionario dijo a este diario que el proceso se encuentra detenido.

“Aún está en trámite, porque, a raíz de la reforma judicial se frenaron muchos trabajos en los juzgados, así que en este momento el proceso está un poco detenido, pero sigue andando. Ya presentamos varios recursos de amparo frente a situaciones que nos parece se manejaron de manera ilegal.

“Incluso hubo una suspensión definitiva de una juez que se ignoró (durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador), a pesar de que decía que la SEP no podía seguir publicando y distribuyendo estos libros hasta que no me muestren el proceso legal correspondiente”, dijo el presidente de la CANIEM, quien dice ser optimista.

“No ha habido contacto aún, estamos esperando una cita que pedimos al secretario de Educación (Mario Delgado Carrillo). Apenas se estará sentando en la silla y tendrá un montón de cosas por hacer, pero confiamos en que nos pueda recibir, que podamos conversar y expresar nuestros puntos de vista”, finaliza.