La Bigotona, un espacio cultural que todos pueden disfrutar

En la emblemática e histórica Plaza Moctezuma se ubica “La Bigotona”, un espacio cultural que cuenta con una librería y un cafetería, además de ser un lugar que ha cobijado a diversos artistas, artesanos y productores para la venta de sus artículos, obras y productos. Un sitio para el encuentro donde disfrutar de un buen café, mate o platillo, o simplemente pasar un rato agradable, es uno de los objetivos.

Este interesante proyecto abrió sus puertas en octubre de 2021, como una iniciativa de Jorge Barrera, quien invitó a José Miguel Rueda, Emilia Mejía y Antonio R, para unir esfuerzos y crear un espacio colectivo distinto, donde los visitantes puedan sentirse cómodos, cerca del arte a través de diversas manifestaciones y por supuesto, lejos del bullicio de las principales calles del centro histórico de Cuernavaca, pues cuenta con una terraza con una agradable vista.

“Este proyecto colectivo surge de la suma de muchos conocimientos y posibilidades encontradas, que cada uno desde su formación y experiencia podemos aportar. Además es un espacio que da para muchas cosas, un lugar donde la gente se puede sentar y disfrutar de un silencio verdadero aún estando en el epicentro del ruido del centro de Cuernavaca; porque estamos en una de las calles más concurridas, pero al cruzar la Plaza Moctezuma, todo el ambiente cambia y el ruido desaparece”, expresó José Miguel Rueda.

Cabe destacar que anteriormente, en este espacio se ubicaba el Depósito de Gráfica V&S, un lugar que fue muy importante para la producción y venta de obra gráfica. Ahora “La Bigotona”, conserva un poco de aquella esencia, teniendo entre sus prioridades la gráfica, pero sumando nuevos servicios y brindando mayor apertura a artistas de diversas técnicas.

“Es como una evolución del Depósito de Gráfica, los libros también son gráfica de alguna forma y desde siempre había querido tener una librería; ahora se dio el momento y se dieron las amistades, les conté mi locura y se unieron a la idea. Llevamos más de dos meses y definitivamente el equipo de trabajo ha sido el mejor, nos entendemos muy bien y eso ha sido bastante bueno”, comentó Jorge Barrera.

El nombre de este espacio, surgió de una manera orgánica y peculiar, y cada uno de los integrantes define su propio significado.

“Aquí fue el cuartel de Emiliano Zapata y cuando se sugirió el nombre, cada quien se generó una historia del porqué, la mía es que de su 30 30 de Zapata, la consentida era la bigotona”, dijo Jorge Barrera.

Asimismo, Emilia Mejía compartió que “De inmediato vinculé el nombre con mi gatita y cuando estabamos diseñando la imagen del café, una de las propuestas era un gatito negro, pero se fue transformando”.

Y respecto al tema del nombre, José Miguel Rueda dijo, “Cuando conocí el nombre, me pareció muy interesante justo porque es un polisémico y el mismo espacio es así, pues genera una serie de lecturas y lo podemos abordar desde el propio recinto como edificio histórico, y además de todos los personajes que habrán pasado por aquí cuando fue hotel y comandancia. Además está la idea de la mujer revolucionaria, al contar con muchas mujeres artistas y productoras dentro del proyecto, sin duda, La Bigotona es un espacio donde pueden suceder muchas cosas”.

Una de las principales características de La Bigotona es la librería, espacio independiente que alberga distintas editoriales, ofreciendo al público una amplia variedad de obras literarias de distintos géneros.

“La selección del fondo editorial que nos interesa, es que estén presentes proyectos de editoriales independientes y autores y autoras, que por una política de mercado que se somete a ciertas exigencias en grandes espacios y con costos muy altos, y no pueden promover sus obras. La Bigotona justo lo que busca es articular a gente que está buscando materiales que no van a estar precisamente en las estanterías comerciales, y que estas personas puedan encontrar un público interesado en su trabajo”, dijo José Miguel Rueda.

Algunas de las editoriales que podemos encontrar en este espacio son:

- Cuadrivio Ediciones

- Libertad bajo palabra

- Vaso roto ediciones

- Pluralia

- El diván negro

- Producciones El salario del miedo

En la cafetería, La Bigotona cuenta con un amplio menú de platillos y bebidas, los cuales son preparados principalmente con productos morelenses o de otras regiones de la República Mexicana, apoyando así a los productores mexicanos.

“Buscamos que nuestro menú sea algo gourmet, es decir que la preparación y los productos sean de muy buena calidad. Por ejemplo, el té chai es de un productor de Temixco y las salsas de una marca de Cuautla llamada también ‘La Bigotona’. Procuramos tener productos de calidad principalmente artesanales que cumplan con une standar para que la gente esté satisfecha y disfrute de un buen platillo o bebida”, dijo Antonio R.

En esteespacio, podemos encontrar una variedad de productos de arte como gráfica, pintura, cerámica y más. Asimismo, el lugar está abierto para los artistas y productores que deseen vender y promover su trabajo.

“Contamos con una gran variedad de obras, con una sección de gráfica heredada del Depósito de Gráfica V&S con el trabajo de artistas como Julian Madero, Filogonio Naxín, Gustavo Monroy, Emilia Mejía, Mayra León; ediciones artesanles de Amoxcalli; una sección de cerámica utilitaria y decorativa de Alegrezza. Además de distintos artículos de autor como tazas, separadores y cartonería, e intervención artística en muebles que realizamos Emilia y yo. Además el espacio está abierto para los artistas o productores que quieran colocar un stand, todo es cuestión de que se acerquen para acordar un porcentaje de venta”, mencionó Antonio R.

Durante estos meses, el lugar ha dado apertura a diversos eventos para compartir con el público como Lecturas de Tarot Abiertas con Rose Mcguire, quien cuenta con una trayectoria de más de 20 años leyendo las cartas. Así como un encuentro matero, realizado por parte de Alegrezza, algo muy interesante y especial, pues La Bigotona ofrece este plus a los amantes del mate.

“El consumo del mate es toda una cultura que probablemente aquí en Cuernavaca no es muy asimilada por la gente, pero curiosamente hay muchos materos que no encuentran los espacios para compartir este gusto, aquí les ofrecemos un lugar para tomarlo y además tenemos todo el kit matero; esto es un plus de nuestro espacio”, señaló José Miguel Rueda.

Durante el 2022 La Bigotona tiene planes de realizar más eventos y actividades como conferencias, presentaciones de libros, degustación de alimentos y por supuesto, promover la obra de los artistas locales.

“La Bigotona” se ubica en el segundo piso de la Plaza Moctezuma y puede ser visitado en un horario de lunes a sábado de 10:00 a 20:00 horas.

La Bigotona, cafetería y librería - gráfica / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca





