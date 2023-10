La artista Maya Saab presentará 'Accionares de Flor y Canto en vivo'

La artista Maya Saab presenta la exposición "Cuauhnáhuac. Accionares de flor y canto" en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC), una propuesta sonora que tiene el objetivo de generar la interacción del espectador con las especies vegetales del jardín y hacer conciencia sobre la situación del medio ambiente. Para despedir la exposición, el próximo 7 de octubre se realizará una activación especial llamada "Accionares de Flor y Canto en vivo" a las 12:00 horas, la entrada será libre.

Maya Saab menciona que este proyecto surge de una tesis que realiza como parte de la maestría en Creación Artística del CMA. La exposición consiste en mostrar cómo suena Cuernavaca, y para esto se hizo una grabación previa de aproximadamente 40 especies endémicas y radicales de Cuernavaca, que son las más vistosas.

“La esencia principal de este proyecto es mostrar al espectador que realmente la naturaleza tiene vida, claro que lo demás es importante, pero es fundamental mostrar cómo se obtienen estos sonidos por medio de sus energías y ondas electromagnéticas; entonces por eso se hace esta vertiente de la exposición que son activaciones en vivo donde se invita al público a involucrarse, a tocar las plantas a observar y poner atención a cómo el sonido cambia de acuerdo a diferentes estímulos, ya sea el tacto y el contacto si es una caricia, si le echas agua o le soplas, porque reaccionan de distintas formas”, expresó Maya Saab.

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Una vertiente de la exposición, es la que está montada en el jardín escultórico del MMAC, que son 21 especies que cuentan con un código QR, que te dirigen a un enlace donde puedes escucharlas de forma individual.

“El sonido lo obtengo por medio de un dispositivo que me detecta las ondas electromagnéticas, es decir, el agua de cualquier ser vivo, yo me estoy enfocando totalmente en las especies vegetales. El dispositivo lo traduce a notas musicales por medio de un programa de audio, donde puedo ver qué notas me está mandando cada planta y lo que hace es generar la forma como si fuera un dibujo y yo les pongo el color del sonido, de acuerdo a su ritmo”.

Durante la Noche de Museos de septiembre, Maya presentó una activación sonora en compañía de Arturo Valdés, quien realizó una terapia del sonido a través de los cuencos, para crear una experiencia sensorial a través de la vibración, la frecuencia y el sonido. Durante la terapia, habló acerca las funciones de cada chacra.

En esta ocasión, presentó diversas plantas como Níspero, teléfono, palo Brasil, lavanda, piña, sábila y chancapiedra, que comúnmente vemos muy seguido en Cuernavaca, con el objetivo de brindar un acercamiento a cómo se escuchan esas plantas que estamos acostumbrados a ver en el día a día.

“La vibración de los cuencos se ha utilizado para sanación desde hace muchos años, y en esta ocasión, las plantas se alteran al tener esa vibración, su forma de recibir las cosas no es solo física, y se genera un cambio en ellas. Y es interesante saber que eso sucede de acuerdo al tiempo, el clima, la hora y el tacto”.

Asimismo, Maya agregó que, es magnífico entender un poco más allá esta vida mágica e interna de las plantas, de la naturaleza y principalmente, su objetivo es invitar a la gente a tener más conciencia sobre ellas y mejorar la situación actual de la crisis climática.

Durante la activación "Accionares de Flor y Canto en vivo", la artista trabajará con frutas, flores y verduras, así como con objetos que no tienen vida para mostrar al espectador cómo se detecta la vida y cómo no sucede nada en objetos que no la tienen.

Sobre la artista Maya Saab

Maya cursó la Licenciatura en Artes Visuales en el Centro Morelense de las Artes. Y Empezó esta exploración, porque siempre tuvo un interés en particular sobre la naturaleza, en todas las técnicas que trabajaba.

“Me interesaba representarla, me inspiraba mucho de ella, pero de repente me encuentro con esta urgencia de querer hacer algo también por ella por la situación que vivimos actualmente del medio ambiente”.

Otras de las técnicas artísticas que suele abordar en su obra son la pintura, los medios digitales como el video y la fotografía, y el arte sonoro, por unir estas vertientes de la creación artística dieron como resultado esta exposición.

La exposición “Cuauhnáhuac. Accionares de flor y canto” continuará vigente en el MMAC hasta el 8 de octubre.

