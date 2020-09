Kurt se siente Roto; extraña los conciertos

El cantautor mexicano Kurt presentó su sencillo “Roto” un tema que ha gustado mucho a su público, pues a través de su lírica y música hace referencia a los momentos tan difíciles que vivimos hoy en día por el tema de la pandemia.

“Esta canción la escribí hace un año para expresar el vació de esa cuestión de decir que extraño estar enamorado, porque con los años uno lleva más marcas por muchas cosas que te duelen y te vuelves menos empático, de alguna manera estamos rotos por distintas situaciones”, expresó Kurt.

Aunque la lírica hace referencia a un tema de desamor, “Roto” también habla de la difícil situación que vivimos al estar lejos de nuestros seres queridos. Asimismo, en el videoclip de esta canción, quiso expresar cuánto extraña a sus seguidores y las presentaciones en vivo, por lo tanto tuvo como locación el legendario Teatro Fru Fru en la Ciudad de México, tocando ante un auditorio vacío.

“La gente ha estado pendiente de la canción y realmente les ha gustado mucho, creo que les ha llegado el mensaje porque se han sentido identificados. Grabamos el vídeo con todos los cuidados necesarios, yo ya había tenido Covid y no hubo tanto problema, pero todo el equipo se hizo la prueba para evitar la propagación de la enfermedad. Tuve como escenario el Teatro Fru Fru que es uno de los más antiguos en México y la idea es expresar lo mucho que extraño a mi público, y que sepan la falta que me hacen”. Cabe destacar que en menos de 24 horas, el vídeo alcanzó las 35 mil vistas en YouTube, lo que demuestra el gran apoyo que tiene de sus seguidores y por supuesto que también lo extrañan y disfrutan su música.

“Se siente muy bonito ver el resultado de mucho tiempo de trabajo y que el público realmente lo valore, conectar con ellos es lo más importante, sin duda la razón por la que hago música es mi público”.

A raíz del confinamiento, Kurt pospuso una importante gira por la República Mexicana, incluso a principios de septiembre visitaría la Ciudad de la eterna primavera para brindar un concierto en el Centro Cultural Teopanzolco-

“Le he quedado muy mal a Cuernavaca, ya van dos conciertos míos que se tienen que posponer, pero ya me voy a inventar cualquier pretexto para visitarlos y reponer esto, realmente tengo un público fiel e importante allá. Algo muy importante es proteger a nuestro público, que no por querer verlos ya se tengan que exponer, por eso nos estamos esperando a que se activen las normas y esté todo listo para seguir haciendo funciones en vivo”.

Anunció a través de sus redes sociales su primer autoconcierto Drive Fun que se realizará el 2 de octubre en el Parque Bicentenario.

Conéct@te:

Instagram: @kurtmusica