Karina Chávez rinde homenaje a ancestros con obras de arte

La artista Karina Lizette Chávez Ramírez inauguró su exposición "Ancestras" en la galería de la Plaza Moctezuma, la muestra se realiza como parte de las actividades del proyecto Flotante Galería. La exposición está integrada por una diversidad de piezas creadas a partir de distintas técnicas como instalación, transfer y textos, entre otras.

"Ancestras" propone una mirada femenina hacia el linaje, una mirada hacia dentro, una búsqueda profunda de una misma a través de otras mujeres, mujeres que han impactado en la vida de la artista.

Basándose en esta frase de Jung, "Nadie que no se conozca a sí mismo no puede conocer al otro", la artista busca en cada una de las mujeres porque el conocimiento de uno mismo también se adquiere a través del reflejo del otro.

"Es una exposición que lleva mucho tiempo cocinándose. Es el reconocimiento a mi linaje femenino y esa parte femenina, trabajo mucho el autorretrato y siento que para conocerme a mí misma, es importante también conocer a los demás y viceversa", expresó Karina Lizette Chávez.

El proyecto consiste en la elaboración de instalaciones con piezas hechas a partir de gráfica con imágenes de autorretrato y retratos de mujeres de su familia sobre papel artesanal de fibras naturales.

"Cada pieza se arma con materiales orgánicos como lo son varas, hilos de algodón, ixtle, coco y cabello junto con otros elementos, cada uno seleccionado por el valor simbólico que puede aportar a la pieza, el uso de material de fibras naturales hace referencias a la tierra y a la naturaleza. Las piezas evocan hogares-altares, haciendo referencia al cuerpo como nuestro primer hogar, el primer espacio que habitamos, con el cual conectamos y construimos lazos, nos comunicamos, construimos nuestro espacio y con el cual nos desplazamos. Todo lo que contenemos y podemos expresar está dentro".

Algunas de las varitas que están con las piezas que son como casitas y altares, la artista las fue recolectando poco a poco, y muchas tienen un valor simbólico muy importante. "Las recolecciones que he hecho tienen que ver con la cuestión simbólica, por ejemplo una es de palma cica que era de mi bisabuela, al final la palma se secó y le pedí que me la regalara, quedó como un corazón y es muy importante. Las cortezas que utilizo en la entrada de la exposición, es una alusión al árbol genealógico y a la madre naturaleza. Las piezas pequeñas tienen algunos textos como que el olor les recuerda a las abuelas más antiguas del mundo".

Para crear algunas de las obras, Karina realizó la sesión fotográfica con cada mujer, y fue parte muy importante de su proceso, en una cuestión para sanar en general y socialmente.

"Estoy hecha de materia orgánica, soy un cuerpo: huesos, carne, sangre, pero más allá de eso también soy cada una de mis ancestras sean o no de mi familia de sangre, cada una de esas mujeres que tocaron mi alma, que me alimentaron, que me sostuvieron, que me curaban cuando enfermaba, que pusieron en mí sus deseos, sus visiones, sus anhelos pero que también me escuchaban y se transformaban junto conmigo. Es bonito ser cuerpo, es bonito ser linaje, a veces ninguno de ellos cuando no se ha sanado el alma. Ignoro muchas cosas del pasado pero abrazo a cada una de ellas que a su manera tocaron el cielo, la tierra y otras veces los más bajos y oscuros rincones del inframundo. Ancestras es también un homenaje a todas las mujeres que me conforman", escribe Karina en el texto que acompaña esta exposición.

Particularmente con este trabajo, Karina quiere poner la mirada en el análisis de los valores que nos mueven en las dinámicas familiares, reflexionar sobre la herencia cultural, el papel de la mujer dentro de los hogares, la memoria y el cuerpo como nuestro primer hogar.

"Reflexionar sobre las dinámicas de nuestro hogar, cuál es el peso de nuestra herencia cultural, qué lugar hemos dado a nuestro linaje femenino, sin importar nuestro género como hemos abordado nuestra parte femenina y cómo nos relacionamos con otras mujeres".

Karina Chávez tiene el objetivo de expandir este proyecto, para rendir un homenaje a aquellas mujeres que la han inspirado y que no son de su familia.

La exposición "Ancestras" estará abierta hasta el 18 de julio. Para visitarla el horario es de martes a sábado de. 11:00 a 17:00 horas.

Instagram: @karinalizettecr

Facebook: /karinalizetteCR