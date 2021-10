Karen Alba & Son Et Vie brindan un viaje musical

El proyecto musical Karen Alba & Son Et Vie, surge el año pasado en medio de la pandemia, y ahora están por presentar su primer material discográfico llamado "Alma Gypsy" además de realizar una serie de conciertos en Morelos para compartir con el público este concepto de gypsy jazz. La agrupación Karen Alba & Son Et Vie está integrada por la soprano Karen Alba (voz), Cris van Beuren (guitarra), Silvestre Villaruel (acordeón), Fabián Flores (violín) y Ulises Peña (contrabajo).

"Es un proyecto que nació durante la pandemia, anteriormente estaba más dedicada a lo clásico y la ópera, aunque ya había hecho un concierto de Cri Cri y de Edith Piaf también, pero Joycee Díaz una gran amiga y maestra, me abrió el abanico de posibilidades en la música para ver que podía cantar otros géneros y que no afectaba lo clásico. Entonces empecé a probar con nuevos ritmos y me encantó, aparte siempre aprendes de todo", expresó Karen Alba.

Para la creación de este proyecto, Karen Alba se inspiró en la agrupación Avalon Jazz Band, que incluye diversos instrumentos como acordeón, guitarra y contrabajo.

"El estilo del gypsy jazz, es de una música muy alegre, para transmitir a las demás personas, me identifiqué con esto y además me encanta la época de los 40 y 50 con sus característicos peinados y vestidos, entonces decidí emprender este proyecto invitando a talentosos músicos".

Fue así como invitó a Cris van Beuren, quien quedó encantado con el proyecto, y le recomendó a un violinista. Después Karen habló con Celso Duarte, y le sugirió invitar al acordeonista Silvestre Villarruel.

"Después de tener la banda integrada, llegó el momento de buscar el nombre, y un amigo me sugirió 'Son et vie' y me encantó, sobre todo por su significado 'sonido y vida' y así quedó".

Desde el año pasado, Son Et Vie ha tenido algunas presentaciones, una de ellas fue para la celebración de Día de Muertos del Instituto Morelense de Radio y Televisión (IMRyT) y también en el Festival Miquixtli. A partir de ahí, aplicaron a varias convocatorias para obtener apoyo y llevar este proyecto a más público alrededor del estado.

"Fuimos seleccionados en la convocatoria Morelos te acompaña y nos presentamos en Cuautla. De ahí surgió la idea de aplicar también al Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) como creadora artística, ganamos y es así como surge la posibilidad de grabar y publicar el disco".

El álbum "Alma Gypsy" está integrado por una serie de piezas emblemáticas de diferentes países que se interpretan con estilo gypsy jazz o jazz manouche, brindando un toque distinto a cada tema.

"Es música del mundo al ritmo gypsy jazz, y para la realización, yo le pasaba las ideas a Cris, él las escribía y los músicos le ponían de su cosecha. El disco se grabó aproximadamente en una semana y media en Under Records acá en Cuernavaca porque estamos encantados con el equipo y forma de trabajo que tienen, realmente estamos muy satisfechos con el resultado"

Las canciones que podremos disfrutar en este disco son "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez; la canción cubana "Quizás"; "La vida en rosa"; "Granada"; "I love París"; "Fly me to the moon"; "Ménilmontant"; "'O sole mío"; el tango "Dímelo al oído" y la canción mexicana "Cucurrucucú paloma".

Desde la semana pasada, el grupo inició una serie de conciertos en retribución social, brindando al público un espectáculo en vivo que propone un viaje hacia los rincones más vibrantes de la música mundial con su estilo inconfundible de gypsy jazz.

"Los conciertos iniciaron el pasado domingo en Las Mañanitas y en la Hacienda Vista Hermosa, que para mí significó un sueño cumplido cantar en ese bello lugar. En ambos conciertos nos fue maravilloso, el público increíble y se armó un ambiente muy bonito".

La serie de conciertos de Karen Alba & Son Et Vie continuarán este domingo 24 de octubre con dos presentaciones a las 10:00 horas en Café Alondra y a las 12:30 horas en la Ex Hacienda de Cortés, con entrada libre para quien desee disfrutar de estos talentosos músicos y conocer más del proyecto.

"Ha sido muy emocionante, muy divertido todo, estoy muy agradecida por el apoyo del Pecda, sin esto no se hubiera podido lograr.

El sueño de tener el disco es algo increíble y te ayuda mucho en la trayectoria musical, por eso ahora, queremos tocar en los mayores lugares posibles y transmitir esa alegría que tiene esta música, e incluso nos sumergimos a la época porque los músicos usan tirantes, moños y gorros, y yo vestidos y peinados referentes a los 40 y 50".

Karen Alba es originaria de Aguascalientes, y cuenta con una amplia trayectoria musical que ha desarrollado principalmente en Morelos.

"Desde muy chica me gustaba cantar por ejemplo la de 'Pajaritos a volar..', fui creciendo y les decía a mis papás que quería ser como Lucerito, y mi papá decía 'ajá ya después de que acabes una carrera normal'. En la secundaria me fui un año a Estados Unidos para aprender inglés y ahí me graban guitarra y canto en musicales, y la maestra me dijo que nunca dejara de cantar. Regresé y le conté a mi mamá, me metió a clases de canto, pero eran de ópera y como en casa nunca se escuchó, yo decía que estaba horrible. Hasta tercero de prepa me recomendaron a otro maestro, también de ópera pero me encantó, hice click con él".

Cuando Karen tenía que ingresar a la universidad, pensó en estudiar Comunicaciones, pero la inquietud por la música y ese talento nato, seguían presentes.

"Mis papás me dijeron que probara ambas carreras, así lo hice, pero al final decidí que lo que más amaba era la música. Después me fui a Barcelona con una prima que vivía allá, y fui al Conservatorio de Liceu y me dijeron que habría audiciones pronto, la hxie y me quedé allá tres años y en Valencia un año".

Conéct@te:

Instagram: @sonetvie

Facebook: Son Et Vie