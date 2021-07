Julio Hernández cautiva a los morelenses en el Teopanzolco

Como parte de las actividades del programa Sello Artista Morelense 2021, el Centro Cultural Teopanzolco (CCT) abrió sus puertas para recibir al músico morelense Julio Hernández, quien brindó un concierto de piano de música clásica llamado "Highlights piano" en la sala principal del recinto.

El recital tuvo una duración aproximada de una hora y media, tiempo en el que el músico interpretó una serie de piezas musicales de distintos compositores internacionales como Manuel M. Ponce, Beethoven, Chopin, Mozart y Schubert.

El programa musical inició con las piezas, Nuvole Bianche, de Ludovico Einaudi; Moonlight Sonata (1 Mov.), de Ludwig van Beethoven; Nocturne in C# Minor, de Frédéric Chopin; Rondo Alla Turca, de Wolfgang Amadeus Mozart y Gymnopedie No. 1, de Erik Satie;

Asimismo, la tarde musical continuó con las obras "Impromptu No. 3 Op. 90" de Franz Schubert; "Comptine d'un autre été: l'Après-midi" de Yann Tiersen; "Claro de Luna" de Claude Debussy.

Y como no podía faltar el talento mexicano, Julio interpretó la pieza "Intermezzo No. 1" de Manuel M. Ponce; siguiendo con "Adagio BWV 974" de Bach/Marcello; "Nocturne Op. 2 No. 9" de Chopin; "Experience" de Ludovico Einaudi y "Fantaisie impromptu" de Chopin.

Julio Hernández es un músico que desde pequeño mostró gran interés por la música, y a los tres años de edad inició sus estudios musicales, su padre Antonio Hernández Rubio y el maestro José Luis Alcaraz fueron sus primeros maestros.

Se graduó en la Licenciatura en Piano en la Escuela Superior de Música de Bellas Artes, bajo la tutela del maestro Fernando García Torres y posteriormente con la maestra Yleana Bautista. En el 2013 fue seleccionado por la Fundación INBA, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de Bellas Artes como becario para la realización de un posgrado en el Instituto Musikeon en Valencia, España.

Cuenta con una maestría en Piano y Música de Cámara en la "Hochschule für Musik Franz Liszt" de Weimar, Alemania, bajo la tutela del reconocido maestro y pianista alemán Christian Willm Müller.

Asimismo, imparte clases de piano, formando nuevas generaciones de músicos. Su método de enseñanza es el resultado de 30 años de experiencia como pianista, alumno y maestro de piano en varias partes del mundo.

Durante el curso, los alumnos aprenden desde el principio con una buena técnica a tocar sus canciones preferidas, ejercicios técnicos, además de aprender a leer partituras de una forma más rápida.

Julio se caracteriza por alentar a sus alumnos a conocer y romper sus límites, a tomar sus propias decisiones y a emprender su propio camino en el piano, ya que las posibilidades son infinitas.

Durante aquella tarde en el CCT, el público quedó fascinado con este agradable concierto de piano con música de corte clásica, que sin duda, ha cautivo alrededor del mundo.