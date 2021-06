Julio Camejo es rey del Cuerna Pride

El actor y cantante Julio Camejo visitó la ciudad de la Eterna Primavera para ser parte del elenco que se presentó en el Cuerna Pride, evento cultural y artístico para reconocer a la comunidad LGBTTTIQ+ durante el mes del orgullo, para el respeto a la diversidad sexual.

En el evento, Camejo recibió la corona como Rey del orgullo del Cuerna Pride junto a la actriz Laura Cortés, quienes se han caracterizado por alzar la voz ante las injusticias y mostrar siempre su apoyo a la comunidad LGBTTTIQ+

"Para mí siempre va a ser un gusto participar y alzar la voz en nombre de quien lo necesite. Este mes nace en 1969 el grito de ¡Ya basta! en Nueva York, como un grito de parar la discriminación, los crímenes, el odio, la pérdida de empleo por una preferencia sexual y de la exclusión de la familia. La comunidad LGBTTTIQ lo único que está pidiendo es la misma dignidad ante los ojos de la ley, sobre todo en nuestro país, que en dos estados todavía no se permite el matrimonio del mismo sexo Y siempre he pensado que si le limitas a una persona, la posibilidad de amar, le estás limitando la posibilidad de la esperanza; en este caso, me siento bien de poder levantar la voz por esas personas que no pueden ser ellas mismas por temor al rechazo", expresó Julio Camejo.

El actor expresó que en muchas ocasiones, este tipo de discriminación se justifica diciendo que hay niños en frente, pero es importante inculcar valores y enseñarles que el amor es sólo eso, amor, sin importar el sexo, la raza o religión de las personas. Además de que él siempre busca dar un buen ejemplo a sus hijos.

"Los niños no nacen racistas y ellos no discriminan el amor, son los padres los que esconden ese odio y siembran cierto tipo de principios, los cuales tenemos que arrancar de una vez porque, amor es amor. Estoy aquí porque creo que el valor de una persona no estriba ni en su raza, ni en su religión, mucho menos en su preferencia sexual, sino las acciones benévolas que haga su corazón. Estoy aquí porque lucho por un país y un mundo más equitativo, para poder heredarles ese mundo a mis hijos, en el cual sepan que pueden amar libremente y que su corazón puede llegar hasta donde lleguen sus sueños".

Hace unos días se celebró el Día del padre, y para festejar, Julio se autoregaló una visita a las pirámides de Teotihuacan, para pasar un excelente día.

"Me di mi regalo personal por aventarme otro año más de lucha, a mí me gusta ser papá al cien por ciento, es algo que me encanta. Me fui a las pirámides de Teotihuacan, me gusta mucho la historia de México y ese es uno de los lugares favoritos por el misterio que encierra. Estuve ahí con varios amigos y fuimos a uno de los restaurantes donde comió Porfirio Diaz, la verdad pasé un día increíble. Realmente estoy muy agradecido por la dicha de ser padre".

A pesar de la difícil situación que hemos pasado con la pandemia, Julio se encuentra muy feliz y agradecido porque ha tenido la oportunidad de seguir trabajando en distintos proyectos de televisión y música, además de realizar labores altruistas.

"He tenido esa fortuna, pero también lo he buscado desde que empezó la pandemia, en aquel tiempo teníamos dos opciones, una era sentarte a criticar y llorar por todo lo que está sucediendo, y otra era recuperarte, salir adelante y al menos internarlo. Tal vez yo no puedo cambiar el entorno, que me supera en todos los sentidos, pero lo que si puedo hacer es cambiar yo para elegir quien quiero ser, para enfrentar ese destino que me espera. En ese sentido desde la cuarentena empezamos a hacer varias iniciativas como realizar comerciales gratuitos para las pequeñas y medianas empresas, evitando que desaparezcan. Estuve también apoyando a la Casa de la amistad con la iniciativa 'Héroes de la salud' para recaudar dinero y comprar equipos de seguridad para los médicos que estaban en luchando en la primera línea del Covid. Y a razón de eso empezaron a llegar más oportunidades como la telenovela 'La mexicana y el Güero' y la colaboración musical con Sian Chiong en la canción 'Mi credo', muchas cosas muy buenas, lo importante siempre será moverse y seguir evolucionando".

En próximos meses Julio continuará trabajando, pues tiene en puerta el estreno de la obra "Divorciémonos mi amor" en Estados Unidos, además de otros proyectos muy importantes.

"Empiezo una obra de teatro en Estados Unidos, donde estaré a lado de Sebastián Rulli, Mariana Seoane, Alexis Ayala Julián Gil y Sherlyn. Y más o menos en un mes, estrenaré una canción junto a Mariana Seoane, será un tema con estilo de comedia pero con un toque social que hablará de la situación que estamos viviendo".

Camejo invitó al público a estar al pendiente de esta canción, pues cada lanzamiento junto a Mariana siempre es garantía de calidad y buena propuesta.

"Mariana y yo somos amigos desde hace más de 20 años, ella me encanta como artista y la admiro mucho, y juntos hacemos magia, así que estén pendientes de este lanzamiento musical que seguro les encantará".

El actor de origen cubano lleva radicando en México más de 40 años, por lo que considera este país como su patria.

"México es mi casa, acá están mis amigos y mi trabajo, México me ha regalado lo más bello que son mis hijos y me esfuerzo día a día para ser un buen mexicano. Y ser mexicano realmente no es nacer aquí o tener un pasaporte que lo acrdite, ser mexicano es lo que tú haces por el país, esas acciones para ser mejor siempre".

Finalmente, el actor agradeció al público de Cuernavaca, por el cariño que le brinda cada vez que visita la ciudad de la Eterna Primavera.

"La gente de Cuernavaca y de Morelos en general es maravillosa, siempre me recibe con mucho cariño y amor".